Swapfiets gaat e-bikes aanbieden in Amsterdam

Je herkent een Swapfiets direct aan de typische blauwe voorband. Beeld Swapfiets

Net als bij de traditionele fietsen die Swapfiets aanbiedt, is onderhoud aan huis of bij de winkels bij het pakket inbegrepen. Het abonnement voor een e-bike, die net als de traditionele fietsen ook voorzien is van een blauwe voorband, gaat 75 euro per maand kosten.

Het afgelopen jaar was de e-bike de meest verkochte fiets van Nederland. Er werden er vorig jaar 409.400 nieuw van verkocht. Swapfiets wil daar graag een graantje van meepikken. “Het is het eerste maandelijks opzegbare abonnement voor e-bikes van Nederland,” aldus Pien Frommink van Swapfiets. “Wij willen zo veel mogelijk mensen op de fiets krijgen.”

Luxere fiets

Swapfiets, dat zich oorspronkelijk vooral op studenten richtte, ziet de markt veranderen. “Onze doelgroep verschuift steeds meer van studenten naar young professionals. Die kiezen nu ook vaak voor het duurdere abonnement met de luxere fiets,” zegt Frommink. Een abonnement voor de e-bike voor mensen die niet bezweet op hun afspraak aan willen komen, is daarom een logische vervolgstap. Bovendien denkt Swapfiets dat het nieuwe abonnement ook zakelijke klanten zal trekken, vooral als de nieuwe fietsleaseregeling van kracht gaat (zie kader).

In theorie is met de elektrische fiets een ritje van Amsterdam naar Groningen mogelijk, want de accu van de e-bike heeft een bereik van 200 kilometer. Maar daar doe je wel even over met een snelheid tot maximaal 25 kilometer per uur. Bovendien gaat de accu korter mee als je op z’n hardst gaat.

Reparaties

Het is wellicht verstandiger het voorlopig op ritjes binnen Amsterdam te houden. Mocht je fiets onderweg kapot gaan, kun je hem alleen laten repareren of omruilen in de gebieden die onder de service van Swapfiets vallen.

De elektrische leasefietsen komen 17 juni in Den Haag en Rotterdam. Dan zijn de e-bikes ook beschikbaar voor klanten in Antwerpen, Brussel, München en Münster. Vanaf 10 juli zijn ze beschikbaar in Amsterdam.