Swapfiets breidt uit naar Denemarken

Swapfiets, met het hoofdkantoor aan de Amsterdamse Amstel, kondigt aan zijn fietsen met de kenmerkende blauwe voorband ook in Kopenhagen, Aarhus en Odense aan de man te gaan brengen. Met de stap naar de Deense studentensteden is het van oorsprong Delftse bedrijf nu in vier Europese landen actief.



Klanten van Swapfiets betalen een maandelijks bedrag voor hun fiets waarbij onderhoud is inbegrepen. Voor studenten geldt daarbij een lager tarief. Het bedrijf is dan ook met name actief in studentensteden.



Abonnees

Swapfiets heeft in 21 Nederlandse steden, drie Belgische steden en vijf steden in Duitsland inmiddels 53.000 klanten. Nog dit jaar staan uitbreidingen naar Brussel en München gepland. Swapfiets verwacht het jaar met 100.000 abonnees te kunnen afsluiten.



In mei reden al 7500 leasefietsen met een blauwe voorband door Amsterdam.