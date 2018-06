Suzy Wong weer open: 'De prioriteit is personeel vinden'

Het ruikt fris in cocktailbar Suzy Wong, dat na bijna drie maanden weer gasten mag ontvangen. Barpersoneel is druk bezig om de avond voor te bereiden; de eerste avond dat de zaak is geopend sinds de gemeente op 22 maart besloot dat de bar de deuren moest sluiten, omdat er opnieuw een handgranaat voor de deur was gelegd.



Rond 18.00 uur is het nog rustig in de zaak, maar voor een cocktailbar is dat niet zo verwonderlijk. Eigenaresse Rozemarijn Cucovic-De Heer is zichtbaar opgetogen dat de zaak weer open is en maakt grapjes: "We hebben nog overwogen de burgemeester te vragen om het lintje door te knippen."



Personeelstekort

De heropening wordt gevierd met drie dagen feest. Cucovic-De Heer tapt vanavond de biertjes, al is ze normaalgesproken kleuterjuf. Maar door de lange sluitingen van Suzy Wong is er even weinig personeel voorhanden op de heropeningsavond van de cocktailbar aan het Leidseplein.



"Dat is nu de prioriteit: nieuw personeel vinden, muziek regelen en de voorraad op orde brengen. We willen een goede herstart maken," vertelt Cucovic. De afgelopen maanden hield ze een niet-aflatend pleidooi voor heropening van haar zaak, waar onbekenden tot twee keer toe een handgranaat neerlegden.



Maandenlang

Volgens Cucovic was Suzy Wong dubbel slachtoffer: eerst van de daders, daarna van de gemeente. Die sloot de horecagelegenheid tweemaal maandenlang, in afwachting van het politie-onderzoek, dat voor zover bekend nog geen verdachten opleverde, en om de rust in de buurt te laten terugkeren.