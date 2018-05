Suzy Wong kan mogelijk weer open

Dit zei waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen woensdagmiddag in de raad, na vragen van D66 over de sluiting van deze horecazaak nadat twee keer een handgranaat is aangetroffen voor de deur.



Opsporing Verzocht zal mogelijk volgende week al aandacht besteden aan deze zaak. "Als daar niets uit komt, kan Suzy Wong onder voorwaarden weer open. Dan verwachten we niet veel verder te komen."



Suzy Wong is al enkele maanden dicht. De eigenaren hebben de zaak begin deze maand te koop gezet. Ze zullen met Koninklijke Horeca Nederland opnieuw een kort geding aanspannen tegen de gemeente.



"Wij vinden dat wij ook mogen rekenen op bescherming van de overheid tegen risico's als het neerleggen van een handgranaat."



Menselijke kant

De eigenaren van Suzy Wong verloren eerder al een zaak bij de rechter over de gedwongen sluiting.



Van Aartsen gaf aan de menselijke kant in deze zaak 'een beetje' te hebben onderschat. "Dit is een buitengewoon beroerde zaak voor deze ondernemers. Maar ik heb als burgemeester een bredere verantwoordelijkheid: openbare orde en veiligheid."



De waarnemend burgemeester vindt dat de gemeente in dit soort zaken wel een beetje moet opschieten. Een sluiting geldt voor vier weken. "We moeten zo lang zoeken tot we zeker weten dat zo'n incident niet nog een keer gebeurt."



Lees ook: KHN wil noodfonds voor horecazaken als Suzy Wong.