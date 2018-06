Suzy Wong gaat donderdag weer open

Eigenaar Rozemarijn Cucovic-De Heer vindt het enorm spannend. "We gaan zelf in de zaak staan en krijgen hulp van vrienden en familie."



De zaak werd in maart voor onbepaalde tijd gesloten nadat voor de tweede keer in korte tijd een handgranaat voor de deur werd aangetroffen. Maandag besloot burgemeester Jozias van Aartsen dat de bar weer open mocht.



Personeel

Grootste probleem voor de eigenaren is dat ze weer personeel moeten zien te vinden. Hoe het de komende dagen gaat is dan ook spannend, maar dat het donderdagavond een feestelijke opening wordt is zeker.



Cucovic-De Heer: "Er komen allerlei dj's. Nu is het alleen nog spannend of er wel gasten komen, we zijn zo lang dicht geweest."