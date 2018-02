Suzy Wong al snel na vondst handgranaat weer open

Uit het politieonderzoek zijn vanuit de kant van Suzy Wong zelf echter geen onopvallendheden gekomen, legt de woordvoerder van Van Aartsen uit. Omdat de eigenaren bovendien meewerkten aan bepaalde voorwaarden die de gemeente stelt, bijvoorbeeld het opstellen van een zogeheten 'veiligheidsplan', mag Suzy Wong van Van Aartsen weer open.



Impact

Een maand sluiting is nog altijd te lang, vindt de Amsterdamse tak van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). "Dergelijke sluitingen hebben grote impact op het betreffende horecabedrijf", zegt voorzitter Pim Evers. "Ons voorstel is dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt of er een verband is tussen het bedrijf en een geweldsincident. Als dat niet zo is, dan moet - wat KHN betreft - de horecazaak direct weer open kunnen."



Eerder sloot de gemeente ook Club Abe en café In the City na de vondst van handgranaten. Meerdere coffeeshops werden al dan niet tijdelijk gesloten nadat ze beschoten waren.



Rapportage

Burgemeester Van Aartsen wil er vooralsnog echter niet aan sneller dan vier weken na een 'geweldsincident' zaken weer te openen. Pas dan kan met zekerheid uit een politierapportage gehaald worden dat het weer veilig is een zaak te openen.



In de toekomst zal de burgemeester in eventuele nieuwe gevallen wel kijken of opnieuw afgeweken kan worden van de geldende termijn van drie maanden. Hij en KHN blijven daarover met elkaar in gesprek, zeggen beide partijen.