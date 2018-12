Surinames grootste dichter Michaël Slory overleden

Afgelopen zomer presenteerde Slory (Coronie, 1935) nog een nieuw boek: 'Alsof men alles loslaat'. Het betrof een bloemlezing, samengesteld door Michiel van Kempen, UvA-hoogleraar Nederlands-Caribische literatuur. Van Kempen kende Slory goed en geldt als kenner van de Surinaamse en Antilliaanse literatuur.



In Nederland is Slory vrij onbekend, zegt Van Kempen. "Maar een groter dichter vind je niet in de Nederlandse Cariben. Deze man was in zo veel opzichten uitzonderlijk. Extreem intelligent en belezen. Hij heeft 60 jaar gepubliceerd."



Een absolute dichter

Slory was volgens Van Kempen wat je een absolute dichter noemt. "Het hele leven was voor Slory poëzie, niet de franje aan de samenleving, maar het hart van de samenleving. Ik ben niet zo'n man van grote woorden maar in dit geval mag Suriname zeker een traan laten, hoor."



Slory's carrière begon in Amsterdam, waar hij Spaans studeerde en in het gezelschap verkeerde van Harry Mulisch, Hugo Claus en Karel Appel. Zijn debuut werd in 1961 uitgegeven door de communistische uitgeverij Pegasus. Hij schreef aanvankelijk alleen in het Sranan, maar later ook in het Nederlands en Spaans.