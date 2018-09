Surinamers in Amsterdam eisen evenveel AOW

Roy Groenberg (65) voelt zich achtergesteld. Hoe kan het toch dat hij minder AOW krijgt dan zijn witte, buurman? Deze ongelijkheid is een, zoals hij zegt, 'historische vergissing'.



Groenberg is geboren in Suriname, dat toen nog behoorde tot het Nederlands koninkrijk. In 1972 verhuisde hij, 19 jaar oud, naar Nederland.



Nederlanders bouwen in 50 jaar AOW op, elk jaar 2 procent. De generatie die nog op zijn 65ste stopt met werken, begint op zijn 15de. Groenberg is ook Nederlander, maar bouwt pas AOW op vanaf zijn 19de, de leeftijd die hij had bij aankomst in Amsterdam.