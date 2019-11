Surinaamse Amsterdammers verdeeld over veroordeling Bouterse

Desi Bouterse in 2018. Beeld EPA

Maar voor- of tegenstander, niemand gelooft dat Bouterse ooit achter de tralies belandt. Desi Bouterse is net als Trump, zegt de Surinaamse 57-jarige Harvey – liever geen achternaam – die zaterdag met zijn boodschappen over de Albert Cuyp loopt. Beide leiders maken zich niet druk. “Bouterse gaat gewoon processen aanspannen. Tegen de tijd dat hij moet zitten, gaat hij al slapen.”

En als hij wel gearresteerd wordt en achter de tralies belandt, wat in de ogen van Harvey ondenkbaar is, komt het land in een burgeroorlog terecht, voorspelt hij. “Het grootste deel van de mensen staat namelijk achter Bouterse.”

Water naar de zee dragen

De 74-jarige president Bouterse werd vrijdag veroordeeld tot 20 jaar cel voor de Decembermoorden. Hij is schuldig bevonden aan de moord op vijftien politieke tegenstanders in 1982. Bouterse leidde destijds het militaire bewind en stond met zestien andere verdachten terecht.

“Maar wat schieten we met deze veroordeling op? Het is allemaal kapitaalvernietiging, verloren tijd en energie. Het is water naar de zee dragen. Bouterse gaat in hoger beroep en dat gaat zeker tien jaar duren,” zegt een Surinaamse vrouw die een paar van de vijftien slachtoffers zegt te kennen. “Voor hun nazaten is dit een soort gerechtigheid.”

Nicole Stuart (39) is een hele andere mening toegedaan. “Bouterse is en blijft mijn president. Ik ben het absoluut niet eens met die veroordeling. Ik stem straks weer op hem zodat hij opnieuw het land kan leiden. Mijn familie in Suriname vindt het ook niet nodig dat hij vast moet zitten. Ik zeg: Bouterse for president,” aldus Stuart.

Erwin Berggraaf heeft er niet echt een mening over. Hij heeft als militair onder hem gediend. “Ik woon niet meer in Suriname. Ik heb alles achter me gelaten en bemoei me nergens meer mee. Maar ik ben ook niemand kwijtgeraakt.”

Gerechtigheid

Judith (54) – liever geen achternaam – vindt die 20 jaar celstraf veel te weinig. “Hij moet 35 jaar krijgen. Dat is pas gerechtigheid. We weten niet of hij een moordenaar is, maar hij heeft wel opdracht tot de moorden gegeven. Een boef is hij zeker. Hij steelt van het land en de mensen lijden onder hem. Er is geen werk en als je een huurhuis wilt hebben, moet je een mattie van hem zijn. Maar ik denk dat ze hem toch niet pakken.”

Peggy Burke, voormalig PvdA-raadslid twijfelt ook of Bouterse ooit in de gevangenis belandt. De veroordeling geeft haar wel hoop in de Surinaamse rechtsstaat. “Ik had die hoop verloren. Ik dacht dat de rechters hun oren zouden laten hangen naar de politiek. Maar deze vrouwelijke rechters die een zittende president tot twintig jaar veroordeelden, hebben ballen getoond.”

Burke neemt het oud-president Venetiaan kwalijk dat de veroordeling niet eerder kon plaatsvinden. “Dan was Bouterse namelijk nooit meer aan de macht gekomen. Nu veroorzaakt de veroordeling nog meer verdeeldheid binnen de Surinaamse bevolking, ook binnen vriendenclubs en families. Net als in Amerika bij Trump.”

Dossiers

Maar, zegt ze, we moeten in Nederland er nu voor gaan strijden dat de Suriname dossiers, die door Rutte tot 2060 zijn opgesloten, uit de la komen. “Ik wil weten wat er in de dossiers staat en zien in welke mate Nederland ook verantwoordelijk kan worden gehouden voor de Decembermoorden. Over ruim veertig jaar is namelijk iedereen dood.”