Supporters FC Utrecht demonstreren zondag in Amsterdam

Supporters van FC Utrecht tijdens de wedstrijd FC Utrecht - Ajax op 12 mei. Beeld ANP

De Utrechtsupporters hadden 500 kaarten gekregen, maar wilden er 150 meer. De organisatie vanuit FC Utrecht diende daarom woensdag een verzoek in. Burgemeester Halsema ging niet akkoord waarop de FC Utrecht-fans besloten helemaal niet naar de Johan Cruijff Arena te gaan. In plaats daarvan demonstreren de supporters zondag in Amsterdam waarbij zij de gemeente een petitie aanbieden.

‘Schaarste bij de politie’

Vanwege ongeregeldheden in het verleden is het aantal supporters van de bezoekende club bij de duels tussen Ajax en FC Utrecht over een weer beperkt, maar sinds drie jaar mochten er 500 supporters meereizen. Toen dat goed ging, werden dat er 650, zoals bij de wedstrijd Ajax - FC Utrecht op 12 mei. Wegens incidenten rond dat laatste treffen tussen de cubs is het aantal weer teruggebracht naar 500.

Daarbij is het verzoek slechts vier dagen voor de wedstrijd aan de gemeente voorgelegd. ‘In tijden van grote schaarste bij de politie is het niet haalbaar om op deze termijn tot uitbreiding van de benodigde politiecapaciteit te kunnen komen,’ beargumenteert de gemeente.

Voorschriften demonstratie

De gemeente heeft de demonstranten aan aantal voorschriften opgelegd om te zorgen dat de demonstratie gemoedelijk verloopt. In een brief aan de organisatie laat zij weten dat de demonstranten welkom zijn van 10.00 tot 11.00 uur op het plein voor het stadhuis van Amsterdam. Er wordt verwacht dat de demonstranten met zelf georganiseerd busvervoer komen en dat zij zich op de heen- en terugweg laten begeleiden door de politie.

Het is voor de demonstranten niet toegestaan om wapens, vuurwerk of fakkels mee te nemen en gezichtsbedekkende kleding te dragen. Ook mogen er geen antisemitische leuzen worden gezongen, in het bijzonder aangezien het de dag is dat in de stad de Kristallnacht wordt herdacht. Er wordt direct opgetreden zodra de demonstranten zich niet aan de voorschriften houden, meldt het stadsbestuur.