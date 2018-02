Supersnelle trein tussen Londen en Amsterdam ingewijd

De inwijdingsreis van de Eurostar-hogesnelheidstrein tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland duurde een kleine drie uur.



Vanaf 4 april rijden de snelle treinen dagelijks vanuit Londen St Pancras International naar Amsterdam en Rotterdam.



"De Eurostar tussen Londen en Amsterdam is een lang gekoesterde wens om een aantrekkelijke treinverbinding te bieden met Engeland," aldus NS-baas Heike Luiten. "Je kunt nu de trein pakken naar alle ons omringende landen."



Grensformaliteiten

De lancering van de rechtstreekse verbinding tussen Londen en Amsterdam zorgt volgens het vervoersbedrijf ook voor een nieuw record op de route van Londen naar Brussel.



De reistijd wordt 1 uur en 48 minuten, ruim een kwartier korter dan nu. In omgekeerde richting is die snelle reistijd wegens identiteit- en veiligheidscontroles nog niet mogelijk.



Van Amsterdam naar Londen rijden reizigers eerst naar Brussel-Zuid, waar de grensformaliteiten worden uitgevoerd. Door de overstap en controles in Brussel duurt de heenreis beduidend langer: op zijn snelst 4 uur en 40 minuten.



Tijdelijk

Het gaat echter om een tijdelijke kwestie. Het Verenigd Koninkrijk en Nederland willen in 2019 een overeenkomst sluiten om identiteitscontroles te doen bij vertrek in Nederland. Dat gebeurt ook al bij andere Eurostar-bestemmingen.



De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) dinsdag gevraagd of dit proces niet kan worden versneld. Ze zei het ongeduld van de Kamer te delen, maar heeft geen hoge verwachtingen dat het gaat lukken.