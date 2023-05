‘Superoma’ Anneke Groot-Bosse (1927-2023) was voor niets en niemand bang

Tot op hoge leeftijd maakte ze nog salto’s van de hoge duikplank en zelfs een parachutesprong: de Amsterdamse ‘Superoma’ Anneke Groot-Bosse was een nieuwsgierige laatbloeier, waaghals en inspirator. ‘Ze bouwde zelfs haar eigen sterrenkijker.’

‘Superoma’, zo stond ze bekend, niet alleen bij haar veertien kleinkinderen, maar ook in de media. Die zochten haar graag op als ze weer eens een achterwaartse salto maakte van de hoge duikplank in het Sloterparkbad of op haar 86ste voor het eerst uit een vliegtuig sprong met een parachute. “Oma was voor niets of niemand bang, als ze iets in haar hoofd had, ging ze ervoor,” zegt kleindochter Susan ter Borg. “Tot haar negentigste maakte ze nog salto’s in het zwembad. Iedere ochtend wandelde ze tien kilometer rondom de Sloterplas en maakte ze praatjes met voorbijgangers. Ze was heel sociaal en energiek en had altijd een volle agenda.”

Ter Borg heeft levendige herinneringen aan haar altijd positieve oma, die indruk maakte op de kleinkinderen door vuur te eten: “Ze stak een pluk watten aan en deed die in haar mond, een heel spektakel.”

Anneke Bosse werd in 1927 geboren in Haarlem. Met haar man Dick kreeg ze negen kinderen, de laatste twee werden in Amsterdam-West geboren, waar het gezin in de jaren zestig naartoe verhuisde. Ze bleef er de rest van haar leven wonen, de laatste vijftien jaar op de zesde etage van de Oklahomaflat, met weids uitzicht over de weilanden. Ter Borg: “Als kind is oma ziek geweest, daarom waren ruimte, vrijheid en beweging heel belangrijk voor haar.”

Broer gefusilleerd

Groot-Bosse leerde haar echtgenoot kennen op een boerderij in Opmeer, vertelt Ter Borg: “Daar liep ze tijdens de oorlog als meisje samen met haar vader heen om eten te halen, een tocht van zestig kilometer met een handkar. Opa was een van de boerenzoons en ze werden verliefd.”

Groot-Bosse’s broer zat ondergedoken op dezelfde boerderij. Vlak voor het einde van de oorlog werd hij opgepakt. Als vergelding voor een aanslag op een SS’er werd hij gefusilleerd, samen met 116 anderen. De gebeurtenis kleurde de rest van haar leven, vertelt schoondochter Rijkje Groot. “Mijn vrouw, Anneke’s dochter Heleen, organiseerde een paar jaar geleden een wandeling met haar kinderen naar de boerderij in Opmeer. Anneke was toen al flink op leeftijd, maar ze liep het hardste van ons allemaal. Onderweg haalde ze herinneringen op, over hoe ze de tocht in een dag wandelde op veel te grote schoenen.”

Ook hier werd ‘Superoma’ weer gevolgd door een cameraploeg van RTV Noord-Holland. Groot: “Ze genoot van de aandacht en deelde in interviews graag haar levenslessen over het geschenk van het leven, het belang van bewegen en altijd nieuwsgierig blijven.”

Volkssterrenwacht

Groot-Bosse was een laatbloeier, zegt haar schoondochter. “Als jong meisje kreeg ze niet dezelfde mogelijkheden als haar broers die gingen studeren, maar toen ze zelf al een groot gezin had, greep ze de kans alsnog en ging ze naar de Moedermavo en volgde ze een opleiding maatschappelijk werk. Ze was heel slim en had een grote interesse voor de wereld en de mensen om zich heen.”

Kleindochter Susan ter Borg: “Oma sprak zich uit tegen onrechtvaardigheid en geloofde in de jeugd, naar wie ze aandachtig luisterde. Ze ging in gesprek als iemand racistisch sprak en zette haar huis open voor de eerste gastarbeiders. Ze was een inspiratie voor velen.”

Ook was ze gefascineerd door sterrenkunde, ze sloot zich aan bij de Volkssterrenwacht van Amsterdam. Ter Borg: “Met de sterrenwacht reisde ze de hele wereld over om zonsverduisteringen te bewonderen. Ze bouwde haar eigen sterrenkijker.”

Samen met kleinzoon Luuk maakte ze op haar 88ste een tweede parachutesprong. Vier jaar geleden werd ze uitgenodigd om een paraboolvlucht te maken, iets wat nog op haar bucketlist stond, maar helaas liet haar gezondheid het niet meer toe. Ze overleed op 11 mei en werd 95 jaar.