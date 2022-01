Supermarktgigant Jumbo stapt met Gorillas in flitsbezorgen

Gorillas was een krap jaar geleden de eerste flitsbezorger die in Nederland neerstreek. Beeld Sophie Saddington

Gorillas gaat in stedelijke gebieden Jumboboodschappen in sneltreinvaart thuisbezorgen. “Vanaf het eerste kwartaal levert Jumbo ons de A-merken, hun eigen huismerk, biologisch assortiment en producten van La Place,” zegt Sadik Cevik van Gorillas Benelux. “Wij blijven dat aanvullen met verse waren en producten van lokale partners. Tegen het einde van dit jaar biedt Jumbo dan zijn klanten dan ook Gorillas Bezorging aan.”

Door het assortiment van Jumbo – en dochter La Place – te bieden, vergroot Gorillas zijn aanbod enorm. Flitsbezorgers beperken zich nu – vanwege het gebrek aan ruimte en de snelle bezorgtijd – nog tot basisproducten die vaak snel nodig zijn. “Wij beleveren straks hun 25 darkstores in elf steden,” zegt financieel topman Ton van Veen van Jumbo. “Dat komt bij onze 705 winkels, dat kan bij ons gewoon mee. Daarmee maken wij extra omzet en marge. Dat geeft ons financieel voordeel.”

Van Veen ziet heel duidelijk de trend dat specifieke doelgroepen levensmiddelen snel thuisbezorgd willen krijgen. “Dan kun je denken: dat is een hype die overwaait. Maar wij verwachten dat vanwege het enorme geweld waarmee flitsbezorgers ons land betreden het tot een permanente verandering leidt. Dan kun je afzijdig blijven, of participeren. Als we het zelf opzetten, worden we de vijfde of zesde speler in Nederland. Dus lag het voor de hand samenwerking te zoeken met Gorillas, de marktleider in flitsbezorgen.”

Jumbo en Gorillas gaan ook in sneltreinvaart nieuwe vestigingen voor de flitsbezorger uitzoeken. “De kans dat ze vanuit bestaande winkels zullen bezorgen, acht ik heel klein,” zegt Van Veen. “Ik wil niet dat koeriers onze klanten irriteren door al die spullen uit de schappen te halen. Maar als we winkels hebben waar ruimte over is, kunnen we een deel inrichten met darkstores vanwaaruit Gorillas orders kan samenstellen. Dat kan ook helpen om de overlast van darkstores te voorkomen.”

In een aantal steden, zorgen de magazijnen en koeriers voor overlast in de buurt. Amsterdam-West nam eind vorig jaar al de stap om de komst van nieuwe darkstores in woonwijken te voorkomen.

“Ik ben niet verbaasd,” zegt supermarktdeskundige Erik Hemmes. “De hele markt van online bezorgen heeft een geweldige boost gekregen door corona. We hebben in korte tijd vier flitsbezorgers in Nederland gekregen. Die moeten hun assortiment nu zelf regelen, soms via samenwerking met inkoopcombinaties. Gorillas hoeft dat nu niet zelf meer te doen.”

Ook voor Jumbo vindt Hemmes het een slimme stap. “Jumbo organiseert hiermee zijn eigen concurrentie. Natuurlijk kan dit ten koste gaan van hun eigen boodschappenbezorging, maar je moet luisteren naar de wens van de klant. Het is heel verstandig om snel in te haken.”

Albert Heijn, dat vier jaar geleden in Amsterdam en Rotterdam al experimenteerde met flitsbezorgen, kijkt naar verluidt met Takeaway, het Nederlandse moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, naar de mogelijkheden waarbij de Amsterdammers de koeriers leveren. In een aantal vestigingen wordt dat nu beproefd.

Cevik van Gorillas ziet er niets in. “Ons model werkt alleen doordat we magazijnen hebben gecreëerd waarbij we bestellingen snel kunnen uitzoeken en ze vervolgens afleveren. In een normale supermarkt duurt dit zo tien tot vijftien minuten, net zolang als je er zelf over zou doen, en moeten klanten 30 procent meer betalen.”

“Wij hebben onszelf zo ingericht dat we het model rendabel kunnen maken om boodschappen uiteindelijk tegen dezelfde prijs te bezorgen als in de supermarkt. zodat de consument zich afvraagt waarom hij nog zelf naar de winkel moet gaan. In ons model zit meer flexibiliteit met voordelen voor de klant.”

Hemmes verwacht niet dat marktleider Albert Heijn snel zal reageren. “AH doet zulke ontwikkelingen altijd in zijn eigen tempo. Ze experimenteren er vanuit een aantal winkels al langer mee, samen met Thuisbezorgd en Deliveroo. En Albert Heijn heeft net fietskoeriersdienst Cycloon overgenomen.”