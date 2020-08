Supermarkt overvallen in Apollobuurt, verdachte vlucht op scooter

Beeld Hollandse Hoogte/ANP

De verdachte vluchtte na de overval de winkel uit, vertelt een politiewoordvoerder. “Er was in ieder geval één iemand in de winkel.” Mogelijk werd hij bij het vluchten geholpen door een ander, maar dat is niet zeker.

De verdachte vluchtte - mogelijk dus met een ander - met een scooter.

Of er iets bij de overval is buitgemaakt, is niet bekend. Er is niemand gewond geraakt.