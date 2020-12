Supermarkt open tot middernacht: ‘Elke avond zo laat zou fijn zijn’

22.10 uur: Sanne Wildbret (25), geneeskundestudent, woont in West

Dat de supermarkt nog open is, is voor Wildbret een meevaller. “Ik stapte hier op de hoek van mijn fiets om te kijken of hij open was. Ik twijfelde, het was al 22.00 uur geweest, maar toen zag ik iemand naar buiten komen. Ik loop mijn coschappen nu bij een huisarts en met een van de artsen werk ik morgen voor het laatst. Daarom wilde ik nog even iets lekkers kopen om te trakteren. Normaal gesproken doe ik nooit zo laat boodschappen.” Het werden chocotruffels en kokoskoekjes, geen kerstinkopen. “Dat hoeft ook niet. Ik ga naar mijn ouders in Castricum, die doen de boodschappen.” Wel twijfelde ze in de winkel over het meenemen van een flesje wijn voor kerst. “Maar toen zag ik de doeken over het schap hangen en wist ik weer: dat kan na achten dus niet.”

Sanne Wildbret. Beeld Marc Driessen

22.30 uur: Moein Parakand (26), leert Nederlands, woont in West

Met zijn zakken vol pakjes voer voor zijn twee katten loopt de in 2015 uit Iran gevluchte Moein Parakand de winkel uit richting zijn step. “Ik heb weer even genoeg, zeker voor drie dagen. Ik was vandaag zo druk met mijn verhuizing, dat ik geen tijd had om eten voor de katten te halen.” Op zijn telefoon zocht hij op wat er in de buurt open was en bij de Albert Heijn tweehonderd meter verderop bleek het raak. “Echt perfect! Elke avond zo laat nog open zou fijn zijn.” Meer dan kattenvoer heeft hij vanavond niet nodig. “Vanwege de verhuizing kan ik thuis niet goed koken en eten is nu moeilijk te bewaren. En ik vier dit jaar ook geen kerst door corona. Veel mensen ken ik niet in Amsterdam, daarom vertrek ik naar Rotterdam. Daar heb ik vrienden. Straks doe ik daar mijn boodschappen.”

Moein Parakand. Beeld Marc Driessen

22.47 uur: Nelly Assibetese (25), fietskoerier, woont in West

“Ik kwam best laat uit mijn werk en dacht al dat ik restjes moest eten, want ik had geen boodschappen gedaan. Maar dat leek me wel een beetje saai, dus toen ik de schuifdeuren zo laat nog open zag gaan dacht ik: maak je een grap? Ik wist echt niet dat de supermarkten langer open zouden blijven.” In de boodschappentas zitten onder meer zoete aardappels, shoarmavlees en appels. “Niks voor kerst, hoor. Dan eet ik bij een vriendin in Hoorn.” Ze vindt het jammer dat de supermarkten alleen open zijn voor de verwachte kerstdrukte. “Ik kom vaker laat uit werk, dan zou het echt handig zijn. Avondwinkels zijn toch vaak duurder en het is ook lekker rustig nu. Hoef je een keer niet rekening te houden met die 1,5 meter en al die winkelkarren.”

Nelly Assibetese. Beeld Marc Driessen

23.20 uur: Ramon Struisvlugt (75), gepensioneerd, woont in West

Ramon Struisvlugt stond in de woonkamer te strijken met sport op de televisie toen hij doorkreeg dat het al 23.00 uur was. Tijd vergeten. En hij moest nog kaarsen halen. “Ik ben naar buiten gerend, maar op weg naar de avondwinkel kwam ik hier langs. En toen heb ik ook nog maar wat crackers en kaas meegenomen.” Deze keer is het dus prettig dat de winkel nog open is, maar vaker vindt hij onnodig. “Dan wordt het voor die mensen die er werken ook steeds zo laat.” Voor kerst heeft hij bovendien het meeste al in huis, zoals bloemkool en aardappelen. “Als ik toch nog iets nodig heb, dan kan ik het ook morgen overdag nog halen.” Veel heeft hij sowieso niet nodig, zegt hij. “Het wordt een sobere kerst, want ik ben alleen, maar ik zeg maar zo: corona heeft me in ieder geval nog niet te pakken.”

Ramon Struisvlugt. Beeld Marc Driessen

23.31 uur: Rosa Smals (12), Julia Smals (14) en Fleur Zandwijken (45), receptioniste, wonen in West

“We hoorden vorige week al dat de supermarkten tot zo laat open zouden blijven en we dachten: daar gaan we kijken. Ik heb altijd al eens zo laat boodschappen willen doen. Wanneer zie je zoiets nou?” zegt Fleur Zandwijken. Zandwijken en haar dochters Rosa en Julia wonen een stukje verderop en waren bij de supermarkt nog de enigen binnen. “Dat heeft wel wat.” Veel boodschappen hebben ze ondanks de rust niet gedaan. “Alleen wat te drinken: cassis, thee, sinaasappelsap,” zegt Rosa. “En we hebben een hamsterknuffel gehaald. Het was wel leuk zo, en je hebt niet al die mensen die voor je voeten lopen met grote karren.” Morgen dus weer? Zandwijken: “Dat is niet nodig, ik heb overdag ook tijd om boodschappen te doen. Dit was meer een soort corona-uitje. Een hele late. Alleen met oud en nieuw gaan zij zo laat naar bed.”