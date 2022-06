Superjacht Boardwalk ligt tijdelijk achter Centraal

Superjacht Boardwalk. Beeld -

De eigenaar van het jacht is de Amerikaanse restaurantmagnaat Tilman Fertitta, tevens eigenaar van basketbalteam Houston Rockets. Het jacht is in 2021 gebouwd door Feadship van De Vries Group in Aalsmeer en kostte de miljardair tientallen miljoenen.

Meerdere bars, slaapkamers, een studeerkamer, een sauna, een fitnessruimte en een paar prachtige eetkamers. Dat zijn nog maar slechts enkele ruimtes waarover het superjacht beschikt. Alle kamers zijn voorzien van luxueuze stoffen en materialen als marmer en Swarovski kristallen.

Op een jacht mag een wijnkelder uiteraard niet ontbreken. Met ruimte voor maar liefst 120 flessen is er aan drank geen tekort.

Hoe lang de boot achter Centraal blijft liggen, is niet bekend.