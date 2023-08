‘Supercommando’ Sil A.: ‘Vreselijk en gevaarlijk dat ik onterecht aan Taghi ben gekoppeld’

‘Ik denk dat Netflix jaloers zou zijn op de scenarioschrijvers van het OM,’ aldus Sil A. ‘De fantasie is levendig.’ Beeld Getty Images

Sil A. (44) behoorde tot de absolute elite van de krijgsmacht, maar werd in februari 2022 gearresteerd op verdenking van de handel in wapens en drugs. Via een jeugdvriend linkt justitie hem aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. In de aanloop naar zijn eigen – goeddeels geheime – strafproces, werd hij óók de voornaamste getuige die nog moet worden gehoord in Taghi’s liquidatiezaak Marengo, op verzoek van de hoofdverdachte zelf.

Hij zal daar het wonderlijke verhaal bespreken over een bijeenkomst in 2019 waarbij, onder aanvoering van officieren van justitie, zou zijn gesproken over de mogelijkheden om de toen nog voortvluchtige Taghi in Dubai ‘te neutraliseren’. Het Openbaar Ministerie (OM) ontkent met klem bij zo’n bijeenkomst betrokken te zijn geweest. A. is op vrije voeten, maar moet zich wekelijks bij de politie melden. Omdat hijzelf en zijn naasten in zijn ogen zwaar beschadigd en in gevaar gebracht zijn, doet hij hier voor één keer publiekelijk zijn relaas.

U was sergeant-majoor van het Korps Commandotroepen (KCT) en diende onder andere in Libanon, Ivoorkust en Afghanistan. U staat bekend als ‘supercommando’ en zou levens van collega’s hebben gered. Klopt dat beeld?

“Commando ben je niet alleen, daar is een heel team voor nodig. Als anderen mij als ‘supercommando’ omschrijven, heb ik dat te danken aan mijn collega’s bij het korps.”

Kort voor uw arrestatie speelde u een sleutelrol bij de oprichting van de ‘102 compagnie’. Wat hield dat in?

“Het is een eenheid die we lang misten. De 102 is in het leven geroepen om in crisis al actief te zijn voordat een conflict ontspoort, vooral ook in het buitenland. De officiële Navo-term is Advanced Force Operations: je bereidt alles voor om snel en goed te kunnen handelen zodra het erop aankomt. Ik was vanaf de tekentafel betrokken, ook bij het selecteren en trainen van manschappen, het selecteren van materieel en uitrusting en het bedenken van tactieken.”

Volgens uw voormalige advocaat was u ‘kind aan huis’ bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, MIVD. Klopt dat?

“Ja dat klopt, en ook bij andere veiligheidsdiensten. Als er tijdens een operatie iets fout zou gaan in het buitenland, bijvoorbeeld als een Nederlandse inlichtingenofficier zou worden gekidnapt, dan moesten wij als KTC stand-by staan om zo iemand terug te halen. Gedegen voorbereid, in plaats van blind ergens heen gaan. Alle Nederlandse overheidsinstanties die in het buitenland opereren, waaronder de MIVD, moeten weten hoe wij werken.”

Wat hield dat contact met de veiligheidsdiensten in?

“Veel sparren. Je samen voorbereiden op toekomstige oefeningen en operaties, om met elkaar te kunnen lezen en schrijven als het eenmaal zover is. Dat geldt voor de MIVD, maar ook voor andere diensten, zoals de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) of het Team Criminele Inlichtingen van de politie.”

Op 1 februari 2022 bent u aangehouden. Het OM beschuldigt u van de handel in 250 aanvalsgeweren, 250 pistolen en 570 mitrailleurs of onderdelen daarvan. Wat was uw reactie daarop?

“Verbaasd! Waar komt dat vandaan?! Een bedrijf in Nederland handelt legitiem in militair materieel en wapens. Het wordt geleid door oud-ambtenaren die alleen zakendoen met overheden of erkende bedrijven. Ik was daar op bezoek samen met een Surinaamse vriend, omdat ik geïnteresseerd was in materieel dat zij konden leveren voor een trainingscentrum waaraan ik werkte in Suriname. Dat was een droom van me, zoals algemeen bekend bij alle relevante instanties in Nederland.”

“Iemand van dat bedrijf vroeg of de Surinaamse overheid interesse zou kunnen hebben in bepaalde tweedehands wapens van de Nederlandse defensie. Die vraag is Suriname gesteld. Ze hadden geen middelen, dus daar bleef het bij. Er zijn aantoonbaar geen wapens verhandeld, zoals dat bedrijf heeft bevestigd.”

“Inmiddels weet ik wat er is gebeurd. Nadat defensie wapens had verkocht aan dat bedrijf, is een deel bij defensie zoekgeraakt of gestolen. Het bedrijf heeft de wapens nooit gehad. Justitie heeft dit bedrijf vervolgens onder druk gezet te verklaren dat mijn vriend en ik ze hadden gekocht. Het lijkt wel The Matrix...”

‘Als Taghi een vriend of kennis van mij was geweest, had ik dat gewoon gezegd, maar ik kén die man niet,’ aldus Sil A. Beeld Getty Images

Daarnaast wordt u verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van 260 kilo cocaïne. Wat is uw reactie daarop?

“Zij beweren dat ik een account van (berichtenversleutelaar) Sky ECC gebruikte waarmee over cocaïnehandel is bericht. Ik heb ze gezegd: dat ben ik niet.”

Heeft u Sky ECC ooit gebruikt?

“Ik heb meerdere beveiligde communicatiemiddelen getest, waaronder Sky ECC. Als je als Nederlandse inlichtingenofficier in een bepaald gebied afgeschermd wilt werken, moet je opgaan in de digitale massa. Als je dan reguliere militaire systemen gebruikt, wordt de communicatie snel digitaal onderschept. Je verliest je cover en dat is levensgevaarlijk. We hebben daarom civiele, gecodeerde systemen, waaronder Sky ECC, getest. We hadden zoiets nodig tot we een eigen systeem klaar hadden.”

Ten derde wordt u verweten dat u staatsgeheime informatie heeft gelekt, over heimelijke operaties. Wat is uw reactie daarop?

“Grote onzin! Niemand hoeft mij uit te leggen wat ik wel of niet mag delen. Gelukkig bevestigt een scala aan mensen dit. Het OM gooit mij voor de voeten dat ik een screenshot heb gedeeld vanuit een van de communicatiesystemen met mijn goede vriend Gregory F.”

“Met het KCT oefenden we in de VS en ik wilde een soortgelijke oefening in Suriname organiseren. Dan wil de Surinaamse overheid natuurlijk weten wat wij doen en hoe ik mijn mensen kan volgen en controleren. Mijn goede vriend Gregory F. had in Suriname uitstekende contacten. Ik heb hem een screenshot gestuurd van hoe ik die jongens track. Denk aan een screenshot van een TomTom-navigatiesysteem. Niets spannends aan.”

“Gregory ging voor me uitzoeken of we in Suriname konden trainen. We hadden daar toen geen ambassade of zo. Het ministerie van Defensie was op de hoogte, de diensten waren op de hoogte. De MIVD, de AIVD, de TCI, mijn KTC-lijn: iedereen. Dat hebben collega’s bevestigd in besloten verhoren in mijn zaak.”

Dat contact met Gregory F. (50) is een cruciaal pijnpunt. Hij is recent in Amsterdam veroordeeld tot 9 jaar cel vanwege internationale cocaïnehandel, én het OM ziet hem als contact van Taghi. Hoe kent u hem?

“Hij is een goede jeugdvriend. Ik heb altijd contact met hem gehouden. Het ene jaar wat meer, het andere jaar wat minder. Ik ken hem via mensen in Rotterdam-Zuid, waar ik ben opgegroeid. Ik vertrouw hem blind.”

Wanneer wist u dat Gregory F. groot in de drugshandel zat?

“Dat weet ik nog steeds niet, dat is wat de rechtbank zegt en wat ik lees in de media. Ik heb nooit een vermoeden gehad of aan hem getwijfeld. Nu nog niet. Nu ik meemaak wat er allemaal over mij wordt geschreven en beweerd, zegt wat de rechtbank en de media beweren me niets. Ik denk dat Netflix jaloers zou zijn op de scenarioschrijvers van het OM. De fantasie is levendig.”

Na uw arrestatie bent u al snel in verband gebracht met Taghi, vanwege die link met Gregory F. Dat zit u erg dwars.

“Natuurlijk! Ik heb geen vrienden voor wie ik me moet schamen. Als Taghi een vriend of kennis van mij was geweest, had ik dat gewoon gezegd, maar ik kén die man niet. Ik wist niet wie hij was of wat hij deed, totdat heel Nederland over hem hoorde. Ineens linkten de overheid en de media me aan hem. De enige keer dat ik over hem had gehoord in het kader van mijn wérk, was 9 tot 10 maanden voordat hij (eind 2019) werd aangehouden in Dubai.”

Dan refereert u aan de veelbesproken bijeenkomst waarin volgens u meerdere officieren van justitie met uw contacten bespraken of Taghi in Dubai was uit te schakelen. Het OM ontkent stellig dat zo’n gesprek heeft plaatsgevonden.

“Ik ben niet de eerste die over deze bijeenkomst heeft gesproken, hè. Dat deed een getuige in mijn zaak. Het OM moffelde dat weg. Omdat de link in de media bleef bestaan, moest ik het wel herhalen en mijzelf in de openbaarheid verdedigen.”

“Er is in 2019 een interdepartementaal gesprek geweest tussen meerdere officieren van justitie en mensen van de staf van KCT over wat wij een ‘targeting-operatie’ noemen. Ik was daar niet bij en heb dat ook nooit gezegd. Later zat ik op de kazerne met twee personen die er wél bij waren, en nog twee anderen. Zij spraken over emotionele officieren van justitie die absoluut niet wisten hoe ze dit moesten aanpakken.”

“Wij spraken vervolgens over mogelijke oplossingen. Of het brain farts waren of niet: mij is gevraagd of het mogelijk was Taghi op te halen uit Dubai of Iran, of anders te neutraliseren. Het voorbereiden van operaties in het buitenland is immers mijn specialisme.”

Wat heeft u geantwoord?

“Mijn antwoord was heel duidelijk. Luister: zo’n operatie in Iran is kansloos, want daar moet je jaren zijn om een infrastructuur op te bouwen om zoiets te kunnen doen. In Dubai zag ik mogelijkheden, al zou ik het diplomatiek aanpakken en niet via mijn schaarse en dure operators. In Dubai registreren camera’s alles. Iedereen wordt geïdentificeerd. Na zo’n operatie in Dubai kun je deze personen bijna niet meer veilig inzetten.”

“Maar, zei ik, als dit van justitie komt, kunnen ze het beter met de diensten bespreken. Ik vertrouwde het OM niet, want als het fout zou gaan, laten ze je rotten. Ik proefde in de vraagstelling al te veel paniek en emotie vanuit het OM en heb het erbij gelaten. Ik had andere werkzaamheden en prioriteiten aan mijn hoofd dan die Ridouan Taghi.”

U bent duidelijk geïrriteerd.

“Omdat het zo lullig is dat ze hem nu nodig denken te hebben om mij te naaien, en mij nodig denken te hebben om hem te naaien. Er is nul contact tussen iemand rond mij en iemand rond hem. Als je hierover liegt, waarover lieg je dan nog meer? Taghi klaagt dat hij geen eerlijk proces krijgt. Ik begrijp die opmerking. Ik krijg namelijk ook geen eerlijk proces zolang de rechtbank weigert cruciale getuigen van mij te horen.”

“De publieke opinie wordt continu met onwaarheden beïnvloed. Er worden zelfs passages uit boeken voorgelezen en boeken uitgedeeld door de veiligheidsdiensten aan potentiële getuigen, om ze al te bespelen. Dit is wat momenteel veel gebeurt in Nederland: angst zaaien en intimideren.”

Taghi was volgens het OM wel duidelijk een contact van uw vriend Gregory F.

“Of zij wel of geen link hebben, weet ik echt niet en vind ik ook niet relevant. De vraag is hoe ik zonder enig bewijs via Gregory F. aan Taghi ben gelinkt. Ik kom in geen van hun dossiers voor. Beïnvloedden het OM en de media de publieke opinie al zonder iets uit te zoeken? Het is vreselijk dat ik onterecht aan hem ben gekoppeld, want al zijn vijanden worden automatisch mijn vijanden en, veel erger, vijanden van mijn gezin.”

“Dat is nou typisch het OM: hoe spichtig ze altijd zijn om zichzelf, hoe ze om alles compleet in paniek raken en zich achter codenummers verschuilen, maar mij voor de leeuwen gooien. Met de veiligheid van mijn gezin en mij wordt nul rekening gehouden.”

Nu wordt u onderdeel van Taghi’s grote liquidatiezaak Marengo. Wat vindt u ervan dat uw voormalige advocaat in dat proces getuigde over die targeting-operatie, en dat ook u als getuige bent gevraagd?

“Ik ben geen angsthaas en heb niets te verbergen. Ík ben niet zo’n lafaard die zich anoniem achter een nummer verschuilt. Ik zal vertellen wat ik weet: wat ik zojuist ook heb verteld.”

Ik begrijp dat u traumatic brain injury heeft. Wat houdt dit in?

“Gedurende mijn 24-jarige loopbaan ben ik langdurig blootgesteld aan explosies en het schieten in kleine ruimtes. Hierdoor heb ik die hersenbeschadiging opgelopen, waardoor zowel je kortetermijngeheugen als je langetermijngeheugen soms faalt. Je komt ineens niet op een naam of een gebeurtenis. Het doet ook fysiek pijn. Toen me in detentie de juiste medische hulp werd geweigerd, is het verergerd, bewees een MRI-scan begin dit jaar.”

“Het was bij mij en een collega al geconstateerd in 2015. Die collega is hierom afgekeurd. Door de stress van de afgelopen anderhalf jaar is het toegenomen. Mijn dagen zijn momenteel gevuld met bezoeken aan specialisten en pijnmanagement.”

Op 1 november wordt de zaak van Sil A. inhoudelijk behandeld. Het verhoor in Taghi’s zaak Marengo moet nog worden ingepland.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar de Parool Misdaadpodcast: