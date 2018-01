Sunny Bergman en Gloria Wekker op kieslijst Bij1

Simons, die zelf lijsttrekker is, heeft onder meer Pride-ambassadeur Ana Paula Lima (plek 4) auteur Anousha Nzume (plek 11), documentairemaakster Sunny Bergman (plek 16) en emeritus-hoogleraar Gloria Wekker (17) aangetrokken. Ook voormalig SP-senator Anja Meulenbelt staat op de lijst.



In de top tien staan iets onbekendere kandidaten zoals voormalig Occupy-demonstrant Jazie Veldhuyzen en Vayhista Miskin, die eerder de jongerenraad van Zuidoost leidde. Simons noemt haar lijst: "een prachtige groep mensen die het Amsterdam representeren zoals wij het kennen. Kleurrijk en divers."



Tweede Kamerverkiezingen

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 haalde Simons met haar toenmalige partij Artikel1 geen kamerzetel, maar in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost behaalde zij zeer goede resultaten. Bij elf stembureaus werd Simons de grootste en haalde haar partij in potentie genoeg stemmen voor een of meerdere raadszetels.



Simons woont nu nog in Duivendrecht, maar zal bij haar formele kandidaatsstelling een intentieverklaring inleveren dat zij naar Amsterdam wil verhuizen.



Ook het verkiezingsprogramma van Bij1 is maandag gepubliceerd. De partij wil onder meer dat de gemeente uitingen van Zwarte Piet, bijvoorbeeld bij winkeliers, actief gaat bestrijden. Daarnaast zou 50 procent van de nieuwe woningbouw in de stad bestemd moeten worden voor sociale huurders, vindt de partij.



De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart 2018.



