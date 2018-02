Suitsupply scoort weer met abriposters

Inmiddels heeft Suitsupply weer meer volgers op sociale media dan voor de lancering van de campagne

Dat is wel eens anders geweest. Campagnes van Suitsupply doen steevast stof opwaaien, maar in het verleden kwam de kritiek vooral uit de feministische hoek.



Steen des aanstoots waren de nogal seksistische posters die in abri's door het hele land waren opgehangen. Daarin hadden vrouwen, vaak half of geheel ontbloot, een tamelijk onderdanige rol ten opzichte van de strak in het pak gestoken mannen.



Nieuwe volgers

In 2010 werd Suitsupply op het matje geroepen door de Reclame Code Commissie vanwege een poster van een man die een vrouw, met haar rok omhoog getrokken, met enige dwang over een keukentafel legt.



In 2016 werden abri's als protest tegen de vrouwonvriendelijkheid van Suitsupply beklad met maandverband en ontving eigenaar Fokke de Jong doodsbedreigingen.



Inmiddels heeft Suitsupply weer meer volgers op sociale media dan voor de lancering van de campagne. Het bedrijf weet als geen ander dat elke vorm van publiciteit positieve publiciteit is.