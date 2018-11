Subsidieregeling voor snorfietsers voorlopig van de baan

Eerder maakte de gemeente bekend dat daar vanaf januari 1,3 miljoen euro beschikbaar voor zou komen. Zo hoopte het college bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit in de stad.



De gemeente wilde met de subsidieregeling snorfietsbezitters stimuleren om over te stappen op een schoner elektrisch voertuig of zelfs een fiets. Maar de raadscommissie Mobiliteit bracht deze week een negatief advies uit, en dus trekt de gemeente de subsidieregeling voorlopig weer in.



Effectief

De raadscommissie vraagt zich af of de subsidieregeling wel effectief is. Daarom moet eerst nog een aantal zaken worden uitgezocht, voordat de subsidieregeling er daadwerkelijk komt. Bijvoorbeeld wat er met de oude snorfietsen gaat gebeuren en wie er precies in aanmerking komen voor de subsidie.



De subsidieregeling zou op 1 januari 2019 ingaan en een jaar later komen te vervallen. Voor de regeling zou ruim 1,3 miljoen euro vrij worden gemaakt door het college. Afhankelijk van het vervangende voertuig kon 250, 450 of 750 euro worden aangevraagd.



