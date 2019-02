Subsidie voor preventie vandalisme moskeeën

Dat laat burgemeester Femke Halsema weten in een toelichting op de aankondiging eind vorige maand islamtische instellingen te willen beveiligen.



In de brief staat dat islamtische instellingen al sinds 2017 subsidie kunnen krijgen voor de verbetering van de veiligheid. Daarvan zou tot nog toe maar weinig gebruik van gemaakt worden. Desondanks is de driehoek van mening dat de weerbaarheid van de Islamitische instellingen verbeterd moet worden, aldus Halsema.



Dat er maatregelen bij de instellingen worden getroffen betekent volgens Halsema niet dat er sprake is van een nieuwe of concrete dreiging. Aanleiding voor de maatregelen waren de aanslag op een moskee in Canada in 2017, de eerdere brandstichting bij een moskee in Enschede en de onthoofde pop bij de Emir Sultan Moskee in Amsterdam.



Bekladding

De voorstelbare dreiging waar de gemeente het over heeft, bestaat dan ook uit 'een aanslag op een gebouw' door bekladding, vernieling of brandstichting. Niet om een aanslag die gericht is op mensenlevens, zoals bij Jihadistisch terrorisme. Er komen dan ook geen politieposten bij moskeeën, zoals eerder bij joodse instellingen, benadrukt een woordvoerder van de burgemeester.



Wel biedt de gemeente alle instellingen een schouw van het gebouw aan, zodat duidelijk wordt waar verbeterpunten zitten. Daaruit wordt geadviseerd welke maatregelen nodig zijn. Daarbij kan gedacht worden aan ingooibeperkende folie op de ramen.



De aanpassingen komen op rekening van de gemeente. Op een later moment wordt tevens aan gebruikers en vertegenwoordigers van de Islamitische instellingen een professionele training aangeboden waarin zij praktische tips krijgen om het veiligheidsbewustzijn te verbeteren.