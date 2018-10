Subsidie voor overstap snorfiets naar schoner alternatief

Met de subsidieregeling wil de gemeente snorfietsbezitters stimuleren over te stappen op een schoner elektrisch voertuig 'of zelfs een fiets'. De regeling is in lijn met het voornemen voor een uitstootvrije stad in 2025.



Voor de subsidie wordt ruim 1,3 miljoen euro vrij gemaakt door het college. Afhankelijk van het vervangende voertuig kan 250, 450 of 750 euro worden aangevraagd. Voorwaarde is wel dat je je snorfiets verkoopt en dat je op 1 augustus 2018 al eigenaar was.



Schone lucht

'Het is belangrijk schoon rijden niet alleen mogelijk te maken, maar ook te stimuleren,' zegt wethouder Sharon Dijksma (luchtkwaliteit). 'Op deze manier maken we de luchtkwaliteit weer een stukje beter, want schone lucht is essentieel voor een leefbare stad.'



De regeling gaat in op 1 januari 2019 en vervalt precies een jaar later, tenzij het vrijgemaakte bedrag er dan al doorheen is.



Vanaf begin 2019 worden alle snorfietsen - brandstof en elektrisch - naar de rijbaan verbannen. Ook moet je vanaf dan een helm op.