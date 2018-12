Subsidie voor 17 rijksmonumenten in Amsterdam

De Stadsschouwburg krijgt met 350.000 euro het grootste geldbedrag toegestopt. Ook de subsidie voor de Haarlemmerpoort (€315.000) en Felix Meritis (€298.000) loopt in de tonnen.



De subsidie van de provincie is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie, zoals musea, kerken en industrieel erfgoed. Deze categorie beslaat ongeveer 30 procent van de 14.000 rijksmonumenten in Noord-Holland.



In de categorie religieus erfgoed krijgt de Westerkerk €45.000 voor restauratie van het orgel en gaat er €180.000 naar de Oudekerkstoren.



Krijtmolen

Krijtmolen d'Admiraal in Noord, de enige overgebleven tras- en krijtmolen in Nederland, krijgt 19.000 euro. En in de categorie buitenplaatsen ontvangt de buitenplaats Wester-Amstel, de polder tussen Amstelveen en Zuidoost, een bedrag van 35.000 euro.



Dit is het complete overzicht van de 59 rijksmonumenten die subsidie ontvangen.