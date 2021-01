Subsidie Hart voor de K-buurt stopt: ‘Moeilijk om dit weer op te zetten’

De K-buurt in Amsterdam-Zuidoost. Beeld Floris Lok

Dat komt omdat de buurtbudgetten voor dit jaar pas nu worden geëvalueerd, in plaats van in 2020. De woordvoerder van stadsdeel Zuidoost beaamt: “Er ging iets mis met de planning, waardoor de tijdelijke subsidie voor Hart voor de K-buurt is gestopt vóór het besluit over toekomstige subsidies.”

Het stadsbestuur van Zuidoost startte in 2019 met de buurtbudgetten als experiment om de betrokkenheid van de inwoners bij hun omgeving te vergroten. Hart voor de K-buurt werd twee jaar geleden als onderdeel van dit programma opgericht, en kreeg van de gemeente 250.000 euro om te besteden in 2019 en 2020. De pilot is per 1 januari stopgezet.

De buurtbudgetten komen dit jaar in het hele stadsdeel Zuidoost beschikbaar, maar de definitieve beslissing over de verdeling zal pas halverwege het jaar worden genomen. Te laat, vindt de buurtorganisatie, die het nieuws pas eind december te horen kreeg. “We hebben een heel kernteam en veel vrijwilligers,” vertelt Brantjes. “Je merkt dat de motivatie weggaat. Het is heel moeilijk om dit straks weer allemaal op te moeten zetten.”

Inclusieve burgerkracht

Onderzoeksbureau Movisie omschreef Hart voor de K-buurt vorig jaar in een rapport als een ‘voorbeeld voor inclusieve burgerkracht’.

Bij de organisatie is veel onbegrip. Brantjes: “Het experiment bleek ontzettend succesvol. We proberen verschillende groepen mensen te betrekken en kijken of ons initiatief kan uitbreiden naar andere buurten in Zuidoost.”

Hart voor de K-buurt loste in twee jaar tijd tal van problemen op en kwam met succesvolle initiatieven, zoals een eigen televisiekanaal, de organisatie van een jongerenfestival en het aanstellen van flatcoaches. “We hebben de hele K-buurt op de kaart gezet,” aldus coördinator Mike Brantjes.

Volgens de gemeente was het stopzetten van de subsidie volgens afspraak. “Die pilot liep af op 31 december 2020,” aldus een woordvoerder van stadsdeel Zuidoost. “Het gaat om tijdelijke, incidentele middelen." Op basis van een evaluatie wordt besloten hoe de buurtsubsidies in de toekomst worden verdeeld.

Succesvolle initatieven

De organisatie heeft al initiatieven stop moeten zetten, zoals ‘de oppasmoeders van Kraaiennest’: een project waarbij een groep Ghanese moeders toezicht houdt in de centrale speeltuin. Ook televisiekanaal KbuurtTV, met nieuws uit de buurt, is tijdelijk offline.

“Het bestuur van de stichting heeft vorige week aan het stadsdeelbestuur laten weten dat Hart voor de K-buurt sinds de afloop van de pilot met financiële problemen wordt geconfronteerd,” aldus de gemeentewoordvoerder. “Het buurtplatform is daarom uitgenodigd voor een gesprek met het dagelijkse bestuur. Dat gesprek is komende donderdag.”