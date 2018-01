Stutterheim betaalt schoolgeld Amsterdamse kinderen

'Ouders halen kinderen van voorschool nu die geld kost', las Duncan Stutterheim vrijdag in Het Parool.



Nu ouders een maandelijks bedrag voor de voorschool (een school voor kinderen van 2 tot 4 jaar) moeten betalen, zijn sommigen genoodzaakt hun kind thuis te houden. De eigen bijdrage die ouders vanaf 1 januari betalen, is inkomensafhankelijk. Minima zijn 22,20 euro per maand kwijt, de hoogste inkomens 246,79 euro.



Een rampzalig besluit voor de peuters op de voorscholen. Zij hebben namelijk vaak een taalachterstand en kunnen het extra onderwijs dus hard gebruiken om volwaardig te kunnen starten op de basisschool.



Oneerlijk

Een ronduit belachelijke beslissing, vindt Stutterheim. "Ik heb eens twee vluchtelingen uit Syrië in huis opgevangen, en zag toen dat taal cruciaal is om mee te komen in de maatschappij. En hoe oneerlijk is het als een kindje al met een achterstand op de basisschool begint?"



Stutterheim stuurde dezelfde avond nog een mailtje naar Bert Meijer, de directeur van de Flevoparkschool. Meijer had in het artikel van Het Parool alarm geslagen. Ongeveer tien kinderen op zijn school zijn niet meer komen opdagen omdat hun ouders de bijdrage niet kunnen ophoesten.



"Ik mailde hem dat ik de bijdrage wil betalen voor alle kinderen die nu niet meer naar de Flevoparkschool kunnen gaan, totdat ze oud genoeg zijn om naar de basisschool over te stappen. Voor mij is die 126 euro per maand niet veel - ik ben een van de Amsterdammers die het heel goed hebben. Maar daar ben ik me ook heel bewust van, en ik snap dat de school voor sommigen nu veel te duur is geworden. "