Stukjes worst met gif aangetroffen in Amsterdam-West

Eigenaren en honden trainen samen in het Erasmuspark. Beeld Eva Plevier

‘Houd alstublieft uw hond de komende periode in de gaten met uitlaten in deze omgeving,’ schrijft de gemeente op Twitter. Zowel politie en handhaving zijn bezig met een onderzoek naar de herkomst van de stukjes worst die voor honden levensgevaarlijk zijn.

In november 2019 werden er in de omgeving van de Jan van Galenstraat, niet ver van het Erasmuspark en Mercatorplein, ook al stukjes worst met gif aangetroffen. Een hondenbezitter vertelde destijds aan Het Parool dat haar jack russell Buddy opeens door zijn poten zakte en begon te kwijlen.

Landbouwgif

“De dierenarts dacht eerst dat hij drugs had gegeten en gaf hem braakmiddel. Buddy gooide er allemaal stukjes worst uit, waarin blauwe tabletten zaten verstopt: gif,” vertelde ze. “En dan geen rattengif, want dat zijn veel kleinere korrels, maar waarschijnlijk landbouwgif, bedoeld om roofdieren mee neer te halen. Zelfs de dierenarts schrok ervan.”

De politie deed destijds, nadat de vrouw melding had gemaakt van de vergiftiging van haar hond, onderzoek en vond in de buurt nog meer stukjes worst met gif. Nu zijn die dus opnieuw aangetroffen. Of er al honden ziek zijn geworden of overleden, is niet bekend.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: