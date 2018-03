Klein deel binnenstad nog steeds zonder elektriciteit

Over de informatievoorziening van Liander werd geklaagd. "We hebben niets gehoord, alleen wat op de site verschijnt," zei Mustafa van Tasty Burgers in de Amstelstraat. "We lopen een enorme omzet mis."



Drie Britse toeristen die wilden inchecken in hun hotel, mochten niet hun kamer in omdat ze niet met credit card kunnen betalen door de storing. En genoeg cash voor een aanbetaling hadden ze niet op zak.



Noodaggregaten

Drie trams op het Rembrandtplein stonden vast, maar werden een voor een door een GVB-truck weggesleept. RTL Late Night kon nog wel in Hotel Schiller worden opgenomen dankzij twee stevige noodaggregaten. Restaurants in het blok van Wagamama, Vapiano en Starbucks hadden wel stroom.



Vanaf de Amstel brandde het licht weer. Maar om de hele stroomvoorziening weer op gang te brengen had netbeheerder Liander de hele nacht nodig.



Vrijdag veroorzaakte de stroomstoring een explosie bij café Mulder op het Weteringcircuit waarbij twee mannen gewond raakten. En waren er op meerdere plekken in de stad brandjes in elektriciteitskastjes.