Studyshare: Samen studeren, zonder afleidend materiaal

De regels zijn streng, maar hierdoor is de werksfeer in dit nagebootste les-lokaal anders dan in de rest van de bibliotheek, waar studenten tijdens de toetsperiodes vechten om een studieplek. De tactiek van wachten tot de deuren open gaan, een plek bezet houden en dan pas uitgebreid ontbijten is bij Studyshare niet mogelijk.



Afpakken

Het idee is afkomstig van bibliothecaris Frank Verbeek (58). Hij merkte op dat studenten regelmatig worstelen met hun concentratie. Vol goede moed liepen ze de Centrale OBA in, maar studieontwijkend gedrag - ook bekend als soggen - deed hen de das om. Aan het einde van de dag gingen ze teleurgesteld naar huis. "Ineens schoot het mij te binnen. We moeten gewoon alle afleidende spullen afpakken."



Hij werkte het idee verder uit en wist het ook wetenschappelijk te onderbouwen met het boek Discipline. Overleven in overvloed van voormalig Denker des Vaderlands Marli Huijer. Met Studyshare won hij in 2015 de tweede prijs in een ­innovatiewedstrijd van zijn werkgever. Het prijzengeld van 2000 euro was meer dan genoeg - hij had slechts een bel en een klok nodig om de tijd exact bij te houden.



Sindsdien hebben honderden scholieren en studenten meegedaan. Dat de meesten gelukkig zijn met Studyshare blijkt uit mini-enquêtes die Verbeek anoniem heeft laten invullen. Maar ook mondeling zijn de deelnemers vol lof. "Een oud-deelnemer vertelde mij dat hij er deze keer niet is omdat hij helemaal klaar is met studeren," vertelt Verbeek.



"Dat is natuurlijk geweldig om te horen." Vanwege het succes is het concept uitgebreid naar andere bibliotheken. Studyshare loopt tot en met 7 januari tussen 10.15 en 16.30 uur in de Prinsen/Keizerszaal in de Centrale OBA. Niet op 31 december en 1 januari.