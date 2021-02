Studieresultaten Amsterdamse studenten ondanks corona gelijk gebleven

Het percentage geslaagde studenten per vak ging iets omhoog van 95,6 procent naar 96,3 procent. Beeld ANP XTRA

Uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat in de eerste vijf maanden van dit studiejaar zowel het gemiddelde tentamencijfer (van 7,47 vorig jaar naar 7.56 dit jaar) als het gemiddelde aantal behaalde studiepunten (16,7) vergelijkbaar is met dezelfde periode vorig jaar. Het percentage geslaagde studenten per vak ging zelfs iets omhoog van 95,6 procent naar 96,3 procent.

Geen stages

Ook de Vrije Universiteit (VU) merkt dat de studievoortgang van studenten vergelijkbaar is met de situatie voor corona. “Studenten scoren even goed en op sommige vakken zelfs iets beter dan in de periode voor corona,” zegt een persvoorlichter. Eenzelfde conclusie trekken ze bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA). “Gemiddeld genomen zien we geen zorgwekkende ontwikkelingen ten aanzien van studiepunten,” aldus een woordvoerder.

Wel verloopt de studievoortgang bij een aantal opleidingen van de HvA minder soepel, met name die waar praktische vaardigheden een belangrijke rol spelen. Die kunnen nu niet altijd uitgevoerd worden. “Dat speelt bijvoorbeeld bij de pabo. Als de scholen dicht zijn, kan er geen stage worden gelopen. Als het kan, vervangen we stages door andere opdrachten, maar dat is helaas niet altijd mogelijk.”

Zorgen over studentenwelzijn

De woordvoerder van de HvA voegt hieraan toe dat ‘studiepunten niet alles zeggen’. “Studentenwelzijn is een enorme bron van zorg.” Ook de VU maakt zich ‘ondanks de positieve resultaten grote zorgen’. We doen onderzoek en investeren veel in het welzijn van studenten,” aldus de woordvoerder.

De UvA maakt zich eveneens zorgen over het welbevinden van studenten, laat rector magnificus Karen Maex weten op de website. ‘Het is voor studenten een lastige tijd, waarin hun leven op veel vlakken stil is komen te staan. (...) Hierdoor hebben ze zeer waarschijnlijk meer tijd om te studeren, maar dat neemt niet weg dat de coronacrisis een enorme wissel trekt op hun mentale welbevinden.’ Volgens Maex moet de UvA haar best blijven doen om eenzaamheid en negatieve gevoelens te verminderen.

Waardering gelijk gebleven

Opvallend is dat uit het onderzoek van de UvA blijkt dat studenten het onderwijs van de afgelopen maanden niet minder waarderen dan in voorgaande jaren: ‘van een 7,60 in 2018-2019, naar een 7,63 vorig jaar, naar een 7,70 dit jaar.’ Ook vinden UvA-studenten het onderwijs niet minder leerzaam dan vorige jaren.

Dat kan komen door de manier van evalueren, vertelt de persvoorlichter. “Nadat studenten een vak hebben afgerond, vragen we hen een vakevaluatie in te vullen. Niet iedereen doet dat, maar degenen die dat wel doen beoordelen de inhoud van het vak, en in hoeverre zij de lesstof als nuttig hebben ervaren. We vragen ze dus niets over de manier waarop het vak wordt gegeven, het gaat puur om de inhoud.”