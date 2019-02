Studie Nederlands verdwijnt aan de Vrije Universiteit

Dat vertelt woordvoerder Wessel Agterhof in gesprek met radioprogramma De Taalstaat. Er is volgens hem sprake van een 'verliesgevende operatie'.



Vorig jaar vierde de VU nog het honderdjarig bestaan van de bachelorstudie. Ondertussen kampte de opleiding al jaren met een studententekort. Dit jaar schreven zich slechts vijf nieuwe studenten in. Zij beschikken over vijf stafmedewerkers.



Daardoor is de studie niet meer levensvatbaar, zo stelt de woordvoerder. "Dan is de rekensom wel helder. We krijgen helaas niet een jaarsalaris per student van de overheid, dus dat kost heel veel geld. Op een gegeven moment is stoppen de enige keuze als er geen groei in zit."



Tekort aan leraren

Hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde Johan Koppenol noemt het besluit van de universiteit 'buitengewoon spijtig'. "We hebben het wel over onze moedertaal. Het is belangrijk dat we die blijven bestuderen met z'n allen, omdat de moedertaal ook het middel is om onze cultuur te leren begrijpen."



Woordvoerder Agterhof ziet dat het aantal studenten Nederlands de afgelopen tien jaar met 60 procent is gedaald. "Er is nu al een tekort aan leraren Nederlands. Dat zal nog veel erger worden de komende tijd."



