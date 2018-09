Studie Nederlands dreigt te verdwijnen door studententekort

In de afgelopen vijf jaar is de animo voor de studie Nederlands gekelderd. Dit jaar zijn aan de Universiteit van Amsterdam 54 studenten begonnen, dat is de helft minder dan vijf jaar geleden.



Op de Vrije Universiteit Amsterdam zijn het er slechts zes, dat aantal is ook gehalveerd. "Het zat eraan te komen," zegt Diederik Oostdijk, afdelingshoofd Taal, Literatuur & Communicatie op de VU. "Nu moeten we beslissen: gaan we door met de opleiding of niet."



Het afdelingshoofd luidt de noodklok. Hij vreest voor het einde van de studie Nederlands aan de VU. Met zes stafleden op zes studenten past de opleiding simpelweg niet meer in het economisch model van het instituut. "Ik voel me klemgezet. Los van het economisch belang is er een groter maatschappelijk belang om de opleiding in stand te houden."



Onderdeel van onze identiteit

Volgens Jan Don, opleidingsdirecteur Nederlands op de UvA, kan het verdwijnen van de studie verstrekkende gevolgen hebben. "De noodzaak van goed schrijven en lezen wordt onderschat. We moeten niet vergeten dat de onlinewereld ook grotendeels uit schrift bestaat."



Ook identiteit en verbondenheid staan op het spel. Oostdijk: "Onze taal is wat ons met elkaar verbindt, het is onderdeel van de Nederlandse identiteit."