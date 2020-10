Studeren in Het Concertgebouw met live klassieke muziek: ‘Het gaat juist beter dan thuis’

Studenten studeren in de grote zaal van Het Concertgebouw onder het genot van klassieke muziek. Beeld ANP

Nee, ze komt wel écht om te studeren hoor, zegt rechtenstudent Eefje Witvliet (22). “Ik heb volgende week tentamenweek, dus ik moet wel. Ik ben wel benieuwd of ik me kan concentreren hier.” Ze heeft haar bureaustoel op haar studentenkamer vandaag omgeruild voor het rode pluche in de grote zaal van Het Concertgebouw.

Witvliet is één van de honderden studenten die zijn afgekomen op een van de vier speciale studieconcerten die deze week worden georganiseerd door Entrée, de jongerenvereniging van Het Concertgebouw en het Concertgebouworkest.

“We weten dat veel studenten naar klassieke muziek luisteren tijdens het studeren,” zegt René Lieshout (30), voorzitter van Entrée. “Dus dachten we: waarom organiseren we geen liveconcerten met muziek om bij te studeren?” Het type muziek dat je kiest is daarbij wel belangrijk, zegt Lieshout. “Barokmuziek blijkt heel goed te werken, omdat dat een regelmatig ritme heeft dat ongeveer gelijkloopt met je hartslag. Maar we hebben ook minimalistische muziek op het programma staan, daar zit veel herhaling in, dus dat studeert ook lekker.”

Entrée hoopt met de actie meer jongeren te interesseren voor klassieke muziek. Lieshout: “We willen de drempel verlagen om Het Concertgebouw een keer binnen te stappen. En voor deze studieconcerten was meteen heel veel animo, er waren meer dan tweeduizend aanmeldingen, veel meer dan we kwijt konden.”

Uitgebreid gapen

In de zaal zitten vandaag zo’n tweehonderd studenten, op veilige afstand van elkaar en met laptops, flesjes water en studieboeken in de aanslag. Conservatoriumstudent José Alberto del Cerro bijt het spits af met een minimalistisch pianostuk van Hans Otte. Even applaudisseren, en dan duiken de meeste studenten inderdaad de boeken in; een enkeling staart dromerig voor zich uit, of zit, net zoals in een echte collegezaal, uitgebreid te gapen.

Het is even zoeken naar de juiste toon, zegt pianist Del Cerro na afloop. “Je moet de juiste balans vinden tussen achtergrondmuziek en concert. Maar het is erg leuk om te doen: ik zou misschien volgende keer ook wat filmmuziek erbij doen, dat geeft ook een goede sfeer.”

Is het niet moeilijk om je op je studieboeken te concentreren als er voor je neus een concert gaande is? “Het gaat juist beter dan thuis,” zegt Jelte de Boer (21). Hij zit te blokken voor een tentamen voor zijn studie Latijns-Amerikastudies. “Het is best rustige muziek, en hier heb ik geen afleiding van mijn telefoon of de tv. En je gaat ook minder snel tussendoor even een serietje kijken.”

Student Japanstudies David Mes (21) komt vooral voor de muziek. “Ik heb wel boeken bij me, maar ik zie wel of ik ook echt aan studeren toekom.” Het studieconcert is voor Mes een welkome onderbreking van het thuisonderwijs. “Ik heb helemaal geen fysiek college meer, alles gaat online. Dus dit is ook een fijne manier om even het huis uit te komen.”

Ook rechtenstudent Eefje Witvliet vindt het goed werken: “Ik luister sowieso vaak naar klassiek tijdens het studeren, en deze livemuziek houdt je ook een beetje wakker.” Ze is trouwens geen vreemde in Het Concertgebouw: “Ik speel ook in het studenten-symphonieorkest van de UvA. Maar wij kunnen momenteel door corona niet optreden, dus dan is dit een leuk alternatief.”

Zoals veel studenten heeft ook Witvliet in verband met corona nauwelijks nog fysieke colleges. “Bijna alles is online, ik heb misschien eens in de twee weken een fysiek contactmoment. We worden als studenten toch een beetje aan ons lot overgelaten, dan is het leuk dat er zoiets georganiseerd wordt.”

