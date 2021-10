Studeren én genieten van klassieke muziek, en dat in het Concertgebouw

Vorig jaar oktober organiseerde Entrée voor het eerst een studiesessie in het Concertgebouw. Beeld Milagro Elstak

Na het succes van vorig jaar geeft het Concertgebouw iedereen tot 35 jaar oud opnieuw de kans om een dagdeel te studeren in de Grote Zaal, terwijl op de achtergrond klassieke muziek klinkt. Jacob van der Vlugt van het Concertgebouw vertelt dat de kaartjes destijds de deur uitvlogen – vooral omdat de plekken schaars waren en er voor studenten nagenoeg niets te doen was.

Het studentenleven mag dan inmiddels (enigszins) zijn opgestart, ook nu vinden de twee studiesessies – die aanstaande donderdag plaatsvinden en drie uur duren – gretig aftrek. Per sessie zijn op het moment van schrijven nog ongeveer tweehonderd van de achthonderd kaarten (2,50 euro exclusief transactiekosten) beschikbaar, aldus Van der Vlugt .

Effect op studieresultaten

Wie komt, kan studiemateriaal tot zich nemen terwijl celliste Chieko Donker Duyvis en pianist Joshua Lut live spelen. Zij combineren hun akoestische klanken met ‘soundscapes’, achtergrondgeluiden die vaak lijken op (herkenbare) geluiden uit de natuur.

Heeft het luisteren naar klassieke muziek ook echt effect op de studieresultaten? Ja en nee. Entrée haalt neuroloog Steven Laureys aan, die stelt dat (klassieke) muziek ontspant. Die ontspanning kán vervolgens leiden tot een scherpere concentratie. Een fijne bijkomstigheid, volgens Laureys: de herkenning van steeds dezelfde muziek – een ritueel – brengt je ‘in de juiste flow’.

Volgens Van der Vlugt is er dit jaar één nadeel: studenten zullen met het boek of de laptop op schoot moeten studeren, omdat er geen plaats is voor tafeltjes in de zaal. Maar de echte klassieke muziek-liefhebber zal zich daar vast niet door laten tegenhouden.