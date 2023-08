Studentenverenigingen gebruiken campagne om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken

Bekladdingen bij de sociëteit van het Amsterdamsch Studenten Corps in de Warmoesstraat. Beeld ANP / ANP

Studentensurfvereniging Derm is één van de acht studentenverenigingen in Nederland die meedoet aan het initiatief. “Wij gaan posters ophangen bij evenementen en borrels,” reageert voorzitter Jet Verbeek. “Die zijn het belangrijkst, maar we gaan ook dingen over de campagne plaatsen op onze sociale media.”

Verbeek merkt dat het thema leeft binnen de vereniging. Grensoverschrijdend gedrag vindt ook plaats binnen Derm, erkent ze. “Het is hier bij ons net als overal in de maatschappij: mensen vinden het lastig om elkaars grenzen te herkennen. Juist daarom denken wij er kritisch over na.”

Een veilige plek creëren voor de leden van de studentenboardsportvereniging is het belangrijkst voor Verbeek. “Op die manier kunnen we een voorbeeld zijn voor andere verenigingen en ervoor zorgen dat dit thema meer in de schijnwerpers komt te staan. Bij grensoverschrijdend gedrag gaan we in alles na wat de wens van het slachtoffer is. Dat is de kern. We focussen ons op preventie en moedigen mensen aan dat ze bij ons altijd aan de bel kunnen trekken.”

In Amsterdam doet ook studentenvereniging Lanx mee aan de actie van Rutgers.

Traditionele opvattingen

Geregeld komen studentenverenigingen negatief in het nieuws. Vorig jaar raakten leden van het Amsterdamsch Studenten Corps in opspraak door vrouwen als ‘sperma-emmers’ te betitelen tijdens een toespraak op een lustrumdiner. Het OM beoordeelde deze uitspraken begin augustus als niet strafbaar.

“Bij studentenverenigingen spelen meerdere factoren: hoe de macht verdeeld is, welke traditionele opvattingen er zijn over mannen en vrouwen en de werking van groepsdruk,” verklaart Maartje Puts namens Rutgers. Juist ‘boegbeelden’ van verenigingen moeten een belangrijke rol gaan spelen in de campagne. “Zij moeten het nieuwe voorbeeld geven. Verenigingen moeten de campagne zelf kenbaar maken bij de leden.”

“Wij willen gezonde omgangsvormen bespreekbaar maken. De verenigingen geven aan dat iedereen zich vrij moet voelen om eigen keuzes te maken. Als je het gevoel hebt dat je over je eigen grenzen moet gaan om erbij te horen, is dat niet echt prettig.”

Omstanderscampagne

De campagne, die als hoofddoel heeft om ongewenst seksueel gedrag bespreekbaar te maken, is preventief van aard. “Dit is een omstanderscampagne,” legt Puts uit. “Als je ziet dat iemand zich niet gemakkelijk voelt bij bepaald gedrag, kan je diegene helpen door te vragen hoe het gaat. Op die manier wordt iedereen geholpen.”

“Daarbij wordt met de campagne een kader gesteld waardoor de drempel lager wordt om iets van wangedrag te zeggen. Het wordt zo makkelijker en toegankelijker voor slachtoffers. Studentenverenigingen willen graag dat hun leden zich vrij en veilig voelen, en daar kunnen ze soms wat hulp bij gebruiken.”