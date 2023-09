Studentenvereniging Lanx schorst dispuut na ‘mensonterende’ opdrachten

Maandag wordt op de VU – waar het Lanx in 1880 is opgericht – beslist of de vereniging nog geld krijgt van de universiteit. Beeld Kim van Dam/ANP

In een brief aan oud-leden en op hun website schrijft studentenvereniging Lanx zondag dat in de kennismakingstijd vorig jaar november ‘ernstige misstanden’ hebben plaatsgevonden. Eerstejaars moesten van dispuut Ares punten verdienen door het uitvoeren van verschillende ‘mensonterende’ opdrachten in Roemenië: ze moesten ‘een emmer naaien in een steeg’ – een emmer is een vrouw –, ‘een vluchteling regelen’ en spullen stelen. Als bewijs dat ze de opdrachten hadden uitgevoerd, moesten ze elke dag beeldmateriaal aanleveren.

Tijdens de kennismakingstijd mochten de nieuwe leden geen contact hebben met de buitenwereld. De vijf leden met de minste punten aan het einde van de kennismakingstijd konden sancties verwachten.

Voorgelogen

De studentenvereniging met circa 1100 leden is de op een na grootste studentenvereniging van Amsterdam, met 14 herendisputen en 12 vrouwendisputen. Het herendispuut Ares is voor onbepaalde tijd geschorst en de vereniging laat schriftelijk weten dat bij Ares tot nader orde ook geen nieuwe leden aangenomen kunnen worden.

Zondagmiddag was het bestuur van de vereniging niet bereikbaar voor commentaar. Voorzitter Tom Brink heeft tegen de NOS gezegd dat niet alle genoemde opdrachten zijn uitgevoerd en dat het bestuur is voorgelogen door het dispuut. Vooraf moeten volgens Brink de draaiboeken voor de kennismakingstijd ingeleverd en goedgekeurd worden. “Deze opdrachten hadden we nooit goedgekeurd.”

De Amsterdamse studentenvereniging ontdekte de misstanden nadat De Groene Amsterdammer op 30 augustus daar vragen over had gesteld.

Geldkraan

Vijftien dagen eerder werd bekend dat Lanx zich heeft aangesloten bij de actie van Rutgers, expertisecentrum op het gebied van seksualiteit, om grensoverschrijdend gedrag een halt toe te roepen. Met de ‘Ben je oké-campagne?’ die landelijk is uitgerold, wil de studentenvereniging grensoverschrijdend gedrag binnen hun vereniging beter bespreekbaar maken.

Wat de (financiële) gevolgen zijn van de uitgekomen misstanden, is nog niet bekend. Een woordvoerder van de Vrije Universiteit – waar het Lanx in 1880 is opgericht – laat weten dat de VU het gedrag ‘ten strengste afkeurt’. Maandag zullen op de universiteit de maatregelen worden besproken en wordt beslist of de vereniging nog geld krijgt van de universiteit.

Eerder werd de geldkraan van Amsterdamse onderwijsinstellingen voor het Amsterdamse corps dichtgedraaid, omdat zij meerdere jaren achter elkaar over de grens waren gegaan en omdat de beloofde cultuurverandering (nog) niet heeft plaatsgevonden. Burgemeester Halsema liet eerder dit jaar weten dat ze overweegt de sociëteit voor langere tijd te sluiten als er niets verandert.

Halsema: “Er moet een eind komen aan de beschermcultuur en de strafbare feiten binnen het studentencorps.” Als ‘handhaver van de openbare orde’ zal ze daarom de komende tijd ‘streng toezicht houden’ en er niet voor terugdeinzen in te grijpen.

Over de auteur: Raounak Khaddari schrijft voor Het Parool over onderwijs, jongeren en jongvolwassenen. In haar serie Nieuwe Lichting onderzoekt ze uitdagingen en trends waar twintigers en dertigers in de stad mee te maken krijgen.