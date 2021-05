Studentenvakbond en oud-studenten Amfi eisen vertrek directeur en hoofddocent

Meer dan honderd oud-studenten van het Amfi hebben zich gemeld, van wie er zestig zijn aangesloten bij Time to Tell Amfi. Beeld Hollandse Hoogte

Vorige maand berichtte Het Parool al over de angstcultuur die volgens studenten en docenten op het Amfi heerst. Nadat deze krant, samen met NRC, ook al eerder had bericht over het seksueel geweld door modedirecteur en Amfi-alumnus Martijn N. was de geest uit de fles en voelden studenten zich gesterkt om naar buiten te komen over de depressie, faalangst of burn-out die ze aan hun tijd aan het Amfi overhielden.

Dat past overigens in een langere trend waarin zo’n vijf kunstopleidingen in het land in opspraak raakten wegens een onveilige werksfeer en/of grensoverschrijdend gedrag.

Psychologische hulp

Bij Asva-voorzitter Maarten van Dorp en oud-Amfi-student Anne Sarah Dijkhorst hebben zich in totaal meer dan honderd oud-studenten van het Amfi gemeld; zeker zestig van hen zijn aangesloten bij het platform Time to Tell Amfi, waarop hun verhalen worden gedeeld. “We merkten dat zij geen uitlaatklep hadden voor de verhalen waarmee ze rondliepen, zoals docenten die ze kleineerden of vertelden dat ze niets waard waren. Sommigen hebben psychologische hulp nodig.”

Verder presenteren Van Dorp en de oud-studenten een eisenlijst. Bovenaan staat het vertrek van de huidige directeur en hoofddocent. “Wij hebben er geen vertrouwen in dat zij nu nog verantwoordelijkheid kunnen dragen voor een hervorming van Amfi.” Ook willen de studenten een ‘solide, anonieme en onafhankelijke’ klachtenprocedure.

Spijtbetuiging

Ten slotte willen ze een spijtbetuiging van het instituut. “Dat is ontzettend waardevol voor het helingsproces van studenten.” Hij heeft van veel studenten gehoord dat ze niet konden aarden op de werkvloer. “Op Amfi horen ze dan dat de modewereld zo zwaar is, maar velen vertelden ons dat het op de werkvloer echt niet zo heftig was. Terwijl sommigen wel al buikkrampen kregen bij het opstaan om water te halen, omdat ze zo overspannen waren. Daar mag je als instelling best sorry voor zeggen.”

Het Amfi laat, bij monde van een woordvoerder, weten bekend te zijn met de eisen van het platform Time to Tell Amfi en gesproken te hebben met Van Dorp en Dijkhorst. Eerder liet het instituut aan Het Parool al weten enkele maatregelen te hebben genomen, zoals een aanpassing van het studieprogramma en een werkgroep Diversiteit en inclusie.

Extern onderzoek

“We hebben een extern bureau gevraagd een onafhankelijk onderzoek te verrichten, waar nu zo’n 125 mensen bij betrokken zijn,” zegt de woordvoerder. “Het onderzoeksbureau gaat met hen in gesprek en hoopt in juni met de resultaten te komen. Dat onderzoek willen we in alle vrijheid, ruimte en zorgvuldigheid laten plaatsvinden, en in het delen ervan willen we ook zeer transparant zijn. Maar we willen nu niet vooruitlopen op het onderzoek.”

Asva-voorzitter Van Dorp: “Wij blijven in elk geval de aandacht erop vestigen.”