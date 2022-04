Studentenvakbond Asva ‘huilt’ om wederaanstelling ex-directeur ‘onveilig’ Amfi

Beeld ANP

Reynders keert in een nieuwe functie terug op de HvA. Studentenvakbond Asva vindt de aanstelling van de man die medeverantwoordelijk was voor een onveilig klimaat op de Amfi ‘om te huilen’.

Het Amfi raakte in 2020 in opspraak wegens racistische en seksistische opmerkingen van docenten aan het adres van leerlingen. Daarna kwam de modeschool onder vuur te liggen door verhalen rond Martijn N. De oud-student en examinator van de opleiding werd door 28 mannen beschuldigd van seksueel geweld.

Een kritisch onderzoeksrapport kwam daar nog eens overheen. Al zeker tien jaar was het Amfi volgens dat rapport geen veilige leer- en werkomgeving. Studenten hadden te maken met een te hoge werkdruk, werden geïntimideerd door docenten en konden nergens heen met hun klachten. De docenten gedroegen zich als ‘keiharde, vileine juryleden’ met een gebrek aan ‘empathische en didactische kwaliteiten’.

Schokkend

Reynders beloofde beterschap, zou zich gaan ‘inzetten’ om veranderingen door te voeren op het mode-instituut, maar kwam daar uiteindelijk op terug omdat hij zichzelf niet de juiste persoon achtte voor die taak.

In zijn nieuwe rol als docent-onderzoeker op de faculteit Communication and Media Design zal Reynders zich gaan bezighouden metiInclusiviteit. ‘Schokkend’, vinden studentenvakbond Asva en Time to Tell Amfi, een actiegroep die de vakbond heeft opgericht met studenten die slachtoffer zijn van de misstanden.

“Ik zou het bijna lachwekkend willen noemen, maar het is om te huilen,” zegt Asva-voorzitter Emma Bruining. “Studenten hebben jaren traumaverwerking moeten doorstaan en de HvA stelt hem aan op dezelfde faculteit. De HvA neemt studenten en het garanderen van een veilige leeromgeving niet serieus.”

‘Vernieuwing’

Een woordvoerder van de HvA laat schriftelijk weten dat Reynders er afgelopen januari zelf voor heeft gekozen om met zijn werk als directeur van Amfi te stoppen. ‘Vanaf het begin van zijn aanstelling heeft hij zich ingezet voor de vernieuwing van de opleiding. Onderzoeksbureau Bezemer en Schubad deed vorig jaar in opdracht van de faculteit FDMCI onderzoek naar de sociale veiligheid bij Amfi. Onderzoekers stelden toen vast dat ‘onder leiding van Dirk Reynders veranderingen zijn ingezet die door een groot deel van de studenten en medewerkers als positief worden ervaren’.’

‘Reynders is naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport verdergegaan met het uitvoeren van de nodige veranderingen binnen Amfi. Na een aantal intensieve maanden heeft hij besloten dat Amfi op dit moment iets anders nodig heeft en de tijd was gekomen om het stokje over te dragen aan een ander. Per januari wordt de opleiding geleid door een interim-directeur. Samen met decaan Frank Kresin heeft Reynders gekeken naar waar zijn toekomst ligt.’

‘Bizar’

Volgens de Asva is het goed mogelijk dat slachtoffers daardoor oog in oog komen te staan met de voormalige directeur die medeverantwoordelijk was voor de onveilige situatie. Bruining: “Het is bizar dat de HvA ervoor kiest een dergelijk persoon verantwoordelijkheid te geven over een cruciaal onderwerp als inclusiviteit binnen de grootste onderwijsinstelling van Amsterdam, terwijl zijn verleden een beeld blootlegt dat ver afstaat van wat inclusiviteit is.”

De HvA noemt de reactie van de Asva ‘betreurenswaardig’. Decaan Kresin: ‘Dirk Reynders heeft zich vanaf het begin met ziel en zaligheid ingezet voor de vernieuwing van Amfi en heeft leidinggegeven in een lastige periode. Hij verdient alle waardering voor zijn betrokkenheid en inzet. Daarnaast verdient hij respect voor het feit dat hij ziet wat er nu nodig is bij Amfi.’