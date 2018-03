Studentenraden: '5000 extra woningen per jaar'

Hoewel elk van de nu nog coalitiepartijen bij de vorige verkiezingen het belang van studentenhuisvesting onderschreef, is er volgens studentenorganisaties- en raden van zowel de UvA als de VU en de HvA sindsdien te weinig gebeurd. Ook de bouw van ongeveer 2000 nieuwe woningen die de meeste partijen nu in hun programma hebben is te weinig.



Dat schrijven ze donderdag in een open bief die door Folia gepubliceerd is. De brief haalt het vorig jaar opgestelde manifest Coalitie Kennisstad aan, dat zou hebben voorgerekend dat met 2000 nieuwe woningen per jaar het tekort pas in 2038 is verdampt.



'Het bouwen van 5000 studentenwoningen per jaar is de enige manier om het probleem binnen een fatsoenlijke tijd op te lossen en een verbeterde situatie binnen een raadstermijn te realiseren.'