Studentenraad zegt vertrouwen op in decaan UvA

De studentenraad is het zat dat de faculteit geen actie onderneemt tegen de docent van de de prestigieuze masteropleiding Conservering en Restauratie van Cultureel Erfgoed die jarenlang studenten lastig viel met ongepaste grappen over sperma en sommige vrouwen stevig vastpakte. In de brief zijn de studenten duidelijk: ‘De situatie is onhoudbaar geworden.’

Tot grote ontsteltenis van de raad geeft de bewuste docent nog steeds scriptiebegeleiding. De faculteit, en daarmee decaan Weerman, heeft nagelaten de docent op non-actief te stellen. Ook wordt in de brief het vertrouwen opgezegd in de ombudsfunctionaris, de centrale diversity officer, de facultaire diversity officer, de klachtencommissie en de vertrouwenspersoon in kwestie.

De twaalf studenten van de raad, die samen met de decaan vergaderen over het faculteitsbeleid, vinden dat de Universiteit van Amsterdam slecht reageert op de onthullingen in NRC. ‘De klachtenstructuur heeft gefaald, de universiteit heeft gefaald en de faculteit heeft gefaald. En zolang de discussie gaat over het falen van individuen, kan de systeemverandering die u zegt na te streven niet plaatsvinden.’

Uitleg

Anderhalve week geleden protesteerden studenten van de universiteit al tegen het uitblijven van maatregelen. Ze eisten het ontslag van de betreffende docent en het terugtreden van Fred Weerman, die hem de hand boven het hoofd gehouden zou hebben.

De raad onderschrijft dat. ‘De studentenraad is van mening dat er genoeg redenen zijn om de docent op non- actief te stellen.Uw opmerking tijdens de overlegvergadering, dat er dan eerst onderzoek moet plaatsvinden,belet u niet de docent op non-actief te stellen als klachten als deze u bereiken. Dat uw uitleg waarom u dit nietgedaan heeft tekortschiet, komt omdat dit niet uit te leggen valt.’

De studenten eisen een cultuuromslag. ‘Het shockeert de studentenraad in het bijzonderdathetwangedragvandezedocentruimzevenjaaraanheeft kunnenhouden.Het toont aan dat het systeem niet deugt en aan grondige herziening toe is. Er is een keten aan functies die in staat had moeten zijn dergelijk wangedrag te voorkomen of ten minste correct aan te pakken.’

In de afgelopen jaren werden meerdere klachten ingediend tegen de docent. Twee interne onderzoeken volgden, maar studenten werden niet gehoord. In 2019 kreeg de docent wel een officiële waarschuwing, maar hij is nog steeds in functie.