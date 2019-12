Studentenraad UvA start Dry Januari-campagne: ‘Neem een pilspauze’

‘Alcohol past niet bij topsport bedrijven of effectief studeren’ Beeld ANP

“Je ziet dat alcoholgebruik onder studenten een steeds groter probleem vormt.” De UvA-communicatiekanalen gaan open voor het pleidooi voor minder drank­gebruik, met de slogan ‘Neem een pilspauze’. Die zal te zien zijn op posters, sociale media en tv-schermen.

De campagne richt zich niet alleen op studenten, maar ook op de staf. “Anders zou het een beetje hypocriet zijn,” zegt studentenraadslid Padmos.

Afschrikken

“Op onze Diesviering op 8 januari zullen we nadrukkelijk niet-alcoholische drankjes beschikbaar stellen,” laat een UvA-woordvoerder weten. Ook dat met mate, want er wordt wel alcohol geserveerd. Padmos: “We zetten bewust in op minder alcohol, in plaats van geen. We denken dat de campagne anders te veel afschrikt.”

Verwacht hij een blijvend effect? “Je ziet dat mensen die een maand geen alcohol hebben gedronken, een half jaar later nog steeds minder drinken.”

KNO-arts Jeroen Jansen, die jongeren waarschuwt voor overmatig alcoholgebruik, ziet potentie. “Studentengewoonten kunnen in enkele jaren veranderen. Er zijn genoeg studenten die effectief willen studeren, of topsport willen bedrijven. Daar past alcohol helemaal niet bij.”

5 procent

De Delftse kinderarts Nico van der Lely vindt dat de campagne verder moet gaan. De specialist in jeugd en alcohol heeft met Delftse studenten overlegd over hun alcoholgebruik.

“Je moet studentenverenigingen helpen contracten open te breken, ervoor zorgen dat ze alcoholvrij bier kunnen schenken.” Hij staat klaar om te helpen. “Laat de Amsterdammers vooral contact met ons opnemen.”

Van der Lely en Padmos zijn het erover eens dat studenten en alcohol met elkaar verbonden zullen blijven. “Elk biertje minder telt,” zegt Padmos. Van der Lely: “In een biertje zit maar 5 procent alcohol. Het probleem is dat studenten nu ook allemaal andere dingen drinken, en dan gaat het mis.”