Studentenraad UvA spant kort geding aan over online surveilleren

Beeld AFP

Het bezorgt schoolbesturen door het hele land hoofdbrekens: hoe kunnen tentamens die door grote groepen leerlingen moeten worden gemaakt, toch worden afgenomen? Voor kleinere toetsmomenten bestaan alternatieven als openboektentamens en het schrijven van een essay. Maar gezien de berg aan extra nakijkwerk willen scholen zich daar bij grote tentamens vaak niet aan wagen.

Vandaar dat diezelfde schoolbesturen niet zelden uitkomen bij online surveilleren, ook wel online proctoring genoemd. Dat werkt, in het kort, zoals de naam doet vermoeden: een student maakt zijn of haar tentamen thuis terwijl een surveillant via de webcam online meekijkt.

Speciale software helpt de surveillant, die vaak veel studenten tegelijk in de gaten moet houden, daarbij een handje. Zo kan via de webcam worden geregistreerd of een student wegkijkt van het computerscherm en kan de internettoegang van de student worden beperkt.

Privacy

Daar wringt voor veel studenten de schoen: ze maken zich zorgen over hun privacy. Het universiteitsbestuur deelt de zorg van de studenten, maar ziet simpelweg geen alternatief voor online surveilleren. Tot de zomer staan nog zeker 200 online tentamens met online surveillance gepland, zo blijkt uit een rondgang van universiteitsblad Folia.

De studentenraad is het oneens met het bestuur. “Er schuilt een groot belang in het tegengaan van studievertraging, maar of alternatieve toetsvormen onmogelijk zijn, dat is een discussiepunt,” zegt voorzitter Pjotr van der Jagt tegen Folia. De raad wil dat studenten een tentamen met online proctoring kunnen weigeren.

De studenten benadrukken dat ze het bestuur niet willen afschilderen als ‘boemannen’, maar hebben toch een kort geding aangespannen. Reden: het vonnis kan mogelijk worden overgenomen door andere medezeggenschapsraden, stelt Van der Jagt. “Als we hier achter gesloten deuren uitkomen is dat heel fijn, maar dan hebben alleen UvA-studenten er baat bij.”

Het kort geding dient donderdag 4 juni om 15.30 uur.