Studentenprotest voor de Stopera tegen online onderwijs : ‘We vallen om’

Demonstratie tegen online onderwijs, voor de Stopera. Beeld Susanne Stange

“Ik ben recentelijk gestopt als eerstejaarsstudent psychologie. Dat komt voor een groot deel door het online onderwijs,” zegt Marente van Bijle (20). Ze heeft een protestbord in haar handen, met daarop de hashtag #magiknaarschool geschreven. Voor de hoofdingang van de Stopera kijkt ze naar het opgetuigde podium waar straks diverse sprekers mogen vertellen over het belang van fysiek onderwijs.

“Les krijgen via een scherm is vaak erg lastig. Het is moeilijk om privé en studie gescheiden te houden, want je zit constant in je kamer. Studenten trekken het niet langer en daarom is het goed dat hier nu aandacht voor wordt gevraagd.”

De studentenunie Asva pleit voor het openstellen van de onderwijsinstellingen en bibliotheken voor studenten om te kunnen studeren. “We zien dat studenten worden vergeten tijdens de coronacrisis,” zegt Maarten van Dorp, voorzitter van de Asva. “Ze staan haast onderaan de lijst als het gaat om de mogelijkheid tot versoepelingen. Maar studenten hebben het zwaar en daarom roepen we de overheid op om met een structurele aanpak te komen.”

Bioscopen als collegezaal

Studenten aan hbo’s en universiteiten werken sinds het begin van de eerste lockdown vorig jaar maart thuis. Al eerder heeft de studentenbond een onderwijsprotest gehouden, oktober vorig jaar op het Museumplein. “We hebben toen concrete oplossingen geïnitieerd, maar hier is door de politiek niks mee gedaan,” vindt Van Dorp.

De voorzitter verwijst naar het idee om grote culturele instellingen, zoals theaters en bioscopen te gebruiken als collegezaal. “Je zet een aantal stoelen en tafels neer. En klaar. Je kunt op deze manier makkelijk anderhalve meter afstand houden. Op sommige middelbare scholen wordt dit al toegepast. Waarom dan niet in het hoger onderwijs?”

‘We vallen om’

Op het podium bijt journalist en student Tahrim Ramdjan het spits af. De sprekers worden aangekondigd als professoren. Daardoor, samen met het grote krijtbord op het podium, krijgt het protest de vorm van een openluchtcollege. De eerste in maanden voor de studenten.

Twee weken geleden schreef Ramdjan in het NRC een veel gedeeld opiniestuk over de situatie van de studenten, waarin menig student zich herkende. Nu zegt hij: “De tijd van studenten tikt door. We hebben al een jaar onszelf of de wereld niet kunnen ontdekken, mensen leren kennen, onze horizon leren verleggen: alles wat je een student maakt. We vallen om.”

Beeld Susanne Stange

Na Ramdjan zijn Bregje de Goede en Pam Hermelink aan de beurt, van de petitie #magiknaarschool. “Een dag van een gemiddelde student bestaat nu uit een Zoom of Teamsmeeting, wandelen, eten en slapen. Wij willen weer naar de studie, want online is niet hetzelfde,” vertellen ze op het podium.

De circa 50 studenten die op het protest zijn afgekomen, staan op voor de Stopera aangebrachte gele stippen, zodat ze afstand van elkaar houden. Iedereen draagt een mondkapje.

Geneeskundestudent Charlie Sent (19) is blij dat ze is gekomen, ze herkent zich in de verhalen van de sprekers. “Zodra ik een practicum heb, merk ik dat ik meteen zin heb om aan mijn studie te zitten. Als ik dan weer een week thuis zit, zakt mijn motivatie om te studeren. Dat is heel zonde. Het doet echt goed om je medestudenten te zien. Dat mis ik heel erg. Vandaag voelde ik dat ik even iets voor studenten kon doen. Op deze manier heb ik mijn stem laten horen. Nu hopen dat er iets mee wordt gedaan.”