Studentenprotest tegen 'verhoging van de studieschuld'

Een kolonne studenten liep met tientallen spandoeken van de Dam naar de Nieuwmarkt. Ze protesteren tegen het plan van D66-minister Van Engelshoven om studenten meer rente te laten betalen op studieleningen.



Met de leus 'Studenten zijn géén melkkoeien' vragen de actievoerders aandacht. FNV Jong (één van de protestinitieerders) stelt: 'In 2015 werd de basisbeurs afgeschaft. Er kwam een schuldenstelsel voor in de plaats, met allerlei mooie beloftes aan studenten. Geen van die beloftes is nagekomen.'



De demonstratie is georganiseerd door ASVA, FNV Jong, DWARS (Groenlinkse Jongeren), Wake Up, Jonge Socialisten in de PvdA en ROOD (jong in de SP).



Volgens de jongerenafdeling van de vakbond moeten studenten straks gemiddeld 18 procent meer aflossen per maand wanneer de rente op de studielening wordt verhoogd. Die aflossing heeft bijvoorbeeld effect op maximale hoogte van de hypotheek.



Duizenden euro's

Een gemiddelde studielening is nu 21.000 euro. Onder de sociale voorwaarden van het leenstelsel mag een student 35 jaar doen om dat bedrag af te lossen. Wie van die maximale termijn gebruik maakt, is straks duizenden euro's duurder uit.



Bij de gemiddelde schuld is het maandbedrag nu ongeveer 70 euro (bij een vijfjaarsrente) en straks, als de rente tien jaar vaststaat, ongeveer 82 euro.



