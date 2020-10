Studentenprotest op Museumplein: ‘Is aan onze mentale gezondheid gedacht?’

Beeld Raounak Khaddari

De huidige situatie is onwerkelijk voor studenten, vinden de organisatoren van het protest. De demonstratie en bijbehorende hashtag #ikwilnaarschool is een initiatief van studenten die aandacht willen voor de manco’s van het vanwege corona gedigitaliseerde onderwijs. Het protest is door studentenbonden ASVA, SRVU en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) georganiseerd.

Fysiek onderwijs

Hun wens: meer fysiek onderwijs, óók in coronatijden. “Er staan theaters, buurthuizen, poppodia en congreszalen leeg. Daar kan les worden gegeven,” zegt Maarten van Dorp, voorzitter van het LSVb. Volgens de studentenvakbond vindt nu slechts een kleine 30 procent van het onderwijs op locatie plaats. De andere ruim 70 procent van de lessen wordt online gegeven.

“Studenten zitten daardoor soms weken achter elkaar elkaar thuis te kijken naar schermpjes. Dat is niet goed voor de mentale gezondheid. Het werkt motiverend en iedereen snakt naar een beetje sociaal contact.”

De studentenvakbonden roepen het ministerie van Onderwijs op om fondsen beschikbaar te stellen en vragen onderwijsinstellingen om daadwerkelijk actie te ondernemen. “Zoek contact met organisaties met grote zalen.”

Amine Ben Hamida (26) vindt het schandalig dat er op deze manier met studenten wordt omgegaan. “Ik betaal 2500 euro voor 50 uur les per jaar in plaats van vier dagen per week. En los daarvan: corona doodt duizenden mensen, maar het gaat als we zo doorgaan ten koste van de mentale gezondheid van studenten. Alleen maar online onderwijs vraagt enorm veel van jongeren. Is er wel aan onze mentale gezondheid gedacht? Echt schandalig.”

De organisatie let vrijdagmiddag goed op dat de studenten onderling voldoende afstand van elkaar houden. Ook deelt de Lsvb mondkapjes uit met hun logo erop.

Behelpen

De vakbonden begrijpen dat het voor iedereen nu even behelpen is en dat volledig fysiek onderwijs niet mogelijk is. Ze vinden echter ook dat vanuit het ministerie en de onderwijsinstellingen wel moeite worden gedaan om wat wél mogelijk is voor elkaar te krijgen.

In Amsterdam hebben universiteiten eerder wel eens colleges verzorgd in Carré en het DeLaMar Theater. “Het kan dus wel,” zegt Van Dorp.

Beeld Raounak Khaddari

Petitie

Hoewel het protest in Amsterdam plaatsvindt, speelt het probleem overal, zegt Lyle Muns, voorzitter van de Landelijke Studentenbond. “We krijgen klachten van studenten uit het hele land. Het is duidelijk dat te weinig fysiek onderwijs ook buiten Amsterdam voor problemen zorgt bij studenten. Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen hebben we opgeroepen niet naar Amsterdam te komen, maar meedoen kan ook online.”

De organisatie heeft de namen van iedereen die de petitie heeft ondertekend voor meer fysiek onderwijs vermeld op borden die tijdens het protest omhoog worden gehouden. Zo kan iedereen in het land zijn stem alsnog laten horen of zien.

Mayra van der Drift (20) is wel aanwezig op het Museumplein. Ze hoopt maar dat ze het jaar haalt. “Ik heb ADHD en vind het heel lastig om me thuis te concentreren. Het werkt heel demotiverend, online lessen. Soms heb ik een vraag die niet iedereen in de Zoom-les hoeft te horen. Dat vind ik ongemakkelijk. En er is geen structuur. Ik loop achter en hoop dat ik dit jaar genoeg studiepunten ga halen.”

Begrip van minister

Nog voor demonstratie van start ging, heeft onderwijsminister Ingrid van Engelshoven laten weten dat de de wens van studenten begrijpt. Volgens Van Engelshoven wordt er in overleg met instellingen en gemeenten ‘met man en macht’ gezocht naar plekken waar dat kan. “Maar dat is wel even heel ingewikkeld.”

Van Engelshoven riep eerder al op om ‘creatief’ te zijn in de zoektocht naar alternatieve locaties. “Onder de omstandigheden doet iedereen wat hij kan,” zegt zij. Maar de beperkingen maken het volgens haar lastig om die extra ruimte te vinden. “De 1,5 meter in het hoger onderwijs die staat, die is echt noodzakelijk nu.”