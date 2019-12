Studentenprotest om nieuwe woningregels: ‘Eisen zijn niet reëel’

Zo’n 150 studenten hebben donderdagochtend geprotesteerd bij de ambtswoning van burgemeester Femke Halsema op de Herengracht. Ze zijn bang om uit hun huis gezet te worden door de nieuwe gemeentelijke huisvestingsverordening.

Met deze verordening moeten verhuurders over een vergunning beschikken wanneer zij een woning verhuren aan drie of meer woningdelers. Het ludieke protest bestond voornamelijk uit studenten die zich in pyjama, badjas en sloffen voor de woning verzamelden.

Studenten van allerlei studies en verenigingen waren aanwezig. Pien Simons (21), student aan de Vrije Universiteit, woont in een studentenhuis in het Centrum met zestien meiden. “Het is heel fijn dat zulke studentenhuizen nog bestaan. Zo kun je betaalbaar in het centrum wonen.”

Hotel

De huisvestingsverordening kan roet in het eten gooien. “Ons huis is een monument en we mogen er dus niet in verbouwen. Maar als deze regels er komen, moeten we bijvoorbeeld aan bepaalde eisen voor isolering voldoen.” Wat er met haar huis zal gebeuren als ze niet aan de regels kunnen voldoen, weet ze niet. “Het zal vast weer een hotel worden.”

Bij sommige studenten gaat het om meer dan om het woningbeleid alleen. HvA-student Jamil Faquiri (18), die nu nog in Haarlem woont, is kritisch op GroenLinks. “De partij zegt in de media zich hard te maken voor studenten. Maar als je vervolgens wetgeving doorvoert waardoor ze op straat komen te staan, dan brengt dat het schaamrood op mijn kaken.”

Het feit dat hij misschien niet meer in Amsterdam zou kunnen wonen, noemt hij ‘belachelijk’. “Ik draag mijn steentje bij in deze stad, ik werk in de horeca. Als ik zie dat allochtone mannen die niks bijdragen aan de stad woningen mogen kraken zonder dat er iets tegen wordt gedaan, vind ik dat oneerlijk.” Hij hoopt dat mensen gaan nadenken of ‘GroenLinks wel de oplossing is’.

Niet reëel

Het protest was geïnitieerd door de Amsterdamse Kamer van Verenigingen. Praeses Yvonne Buit (21), die zich meldde in trui en joggingbroek: “Wonen is iets belangrijks wat studenten verenigt.” Zelf woont ze in Amsterdam, maar ze heeft het eerste halfjaar van haar studie vanuit Amersfoort moeten reizen. “Dat was helemaal niet leuk. Amsterdam is prachtig, als je er studeert wil je er ook wonen.”

Buit gelooft dat de gemeente zich niet realiseert wat voor gevolgen de verordening hebben voor studenten. Haar medebestuurslid Anne Boomsma (21) hoopt dan ook dat de gemeente uitstel geeft. “Het is niet reëel om in de komende drie weken een vergunning aan te vragen waarmee je voorlopig de regeling mag omzeilen.” Bij het indienen van zo’n vergunning moet je ook een plan indienen dat aantoont dat je later wel aan de eisen gaat voldoen.

Wethouder Laurens Ivens laat weten het protest ‘indrukwekkend’ te vinden. “Als je koud voor een dichte deur staat, betekent het dat je je wel echt zorgen maakt.” Toch kan hij zich niet vinden in alle kritiek. “Bestaande studentenhuizen worden niet opgeheven, zolang ze legaal zijn. En illegale studentenhuizen worden comfortabeler.” Of de wens voor uitstel reëel is? “Daar gaat de gemeenteraad over, dat moet je niet aan mij vragen.”