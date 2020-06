Studentencomplex in Oost nog altijd zonder warm water

De douchecabines die door verhuurder Duwo zijn neergezet op het parkeerterrein van het wooncomplex. Beeld Jean-Pierre Jans

“Je kijkt er na al die tijd zonder warme douche op je kamer toch naar uit,” vertelt Aline Mak, die in het pand aan de Kees Broekmanstraat op Zeeburg woont. “En dan komt eindelijk de dag dat je na maanden weer warm zou kunnen douchen en is het weer niet geregeld.”

Al jaren is de warmwatervoorziening een groot probleem in het in 2016 opgeleverde pand. Sinds begin april verergerde de problemen en was er geen warm water meer. Om de studenten tegemoet te komen plaatste verhuurder Duwo douchecabines op het parkeerterrein en werd de installatie grondig aangepakt. Beloofd werd dat de bewoners 15 juni weer op hun eigen kamer warm konden douchen en de verwarming weer zou werken.

In de tussentijd besloot Duwo met de bewonerscommissie in gesprek te gaan over een compensatie. Maar ondanks dat de partijen het niet eens konden worden over de hoogte van het bedrag, besloot Duwo vrijdag een compensatie van ongeveer 300 euro op de rekening van de bewoners te storten. Meerdere studenten vertelden donderdag al in Het Parool deze compensatie te laag te vinden en naar de rechter te willen stappen.

200 euro extra

Hoe lang het nog gaat duren weet Duwo niet. In een e-mail aan de bewoners schrijft de verhuurder dinsdagavond dat het niet met zekerheid kan zeggen of er deze week nog warm gedoucht kan worden in het pand. Ook krijgen de bewoners 200 euro extra compensatie, omdat ‘deze situatie aan de bewoners niet met goed fatsoen is uit te leggen’. Daarnaast wil Duwo weer met de bewonerscommissie om de tafel gaan zitten als de problemen niet binnen zeven dagen opgelost zijn.

Volgens de verhuurder is er in een maand tijd twee kilometer leiding vervangen in het pand en wordt er met ‘man en macht geprobeerd’ de technische oorzaak van de problemen vast te stellen. “We hadden zo gehoopt dat de bewoners dinsdag weer warm konden douchen,” zegt vestigingsdirecteur Christine Willems. “Temeer daar we die verwachting hadden gewekt. Het is weer een deuk in het vertrouwen van onze bewoners.”