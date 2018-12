Studentenarts: 'Druk op student is toegenomen'

Bij Peter Vonk (62) op kantoor komen voelt per definitie als een consult. De huisarts zit achter zijn bureau, computer binnen handbereik. De behandeltafel schuin achter hem. Bij binnenkomst worden patiënten aangemoedigd een mandarijntje of appel uit een grote doos met fruit te pakken. Immers, 'an apple a day keeps the doctor away'.



We zijn niet voor een consult aan de Oude Turfmarkt. Bureau Studentenartsen, waarover Vonk de leiding heeft en waar hij al sinds 1984 werkt, bestaat tachtig jaar.