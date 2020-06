Studenten zonder warm water willen rechtszaak tegen Duwo

Studentencomplex in de Kees Broekmanstraat in Oost, waar de bewoners buiten in cabines moeten douchen, omdat de warmwatervoorziening kapot is. Beeld Jean-Pierre Jans

Het studentencomplex in de Kees Broekmanstraat kampt al sinds de oplevering in 2016 met problemen met de warmwatervoorziening. De problemen verergerden dit jaar en sinds half april is er nauwelijks nog warm water waardoor de verwarming niet goed werkt.

Om de studenten tegemoet te komen, plaatste Duwo half mei douchecabines op het parkeerterrein naast de woningen. Ondanks alle problemen zette de verhuurder de jaarlijkse huurverhoging dit jaar door, omdat deze ‘automatisch doorgaan’.

Duwo gaf half mei aan de studenten te gaan compenseren en ging met de bewonerscommissie om de tafel. Maar na een lang gesprek kwamen de twee partijen er niet uit. Hierop heeft de verhuurder volgens de studenten eenzijdig een compensatieregeling ingesteld van dertig procent van de kale huur, voor de periode van tweeënhalve maand. Dit komt neer op ongeveer 300 euro per bewoner.

‘Te laag’

Bewoner Luuk van Ooijen was bij het overleg aanwezig. Volgens hem is de aangeboden compensatie veel te laag en was het gesprek voor de bühne. “We hebben geen akkoord bereikt en toen heeft Duwo een mail naar de bewoners gestuurd dat dit het aanbod is. Take it, or leave it. In de mail wordt gezegd dat we gecompenseerd worden voor de periode van tweeënhalve maand, maar de problemen zijn er al jaren.”

Duwo laat weten dat er een centrale compensatieregeling is ‘die in dit soort situaties wordt toegepast’. “Hiermee waarborgen we dat compensatie op een transparante wijze wordt geboden en dat dit voor alle huurders volgens dezelfde richtlijnen gebeurt. Tijdens het gesprek bleek de verwachting van de bewoners over de hoogte van de compensatie vele malen hoger te liggen dan volgens de centraal vastgestelde regeling geboden wordt, maar het gesprek met de bewonerscommissie werd beëindigd met wederzijds begrip.”

Jordy Kruse, die ook in het gebouw woont, vindt het moeilijk om aan de overlast een bedrag te hangen. “Je wil altijd meer omdat je het gevoel hebt flink benadeeld te zijn. Ik vind het vooral erg dat ze naar buiten aangeven dat ze hebben onderhandeld met de bewonerscommissie, maar eigenlijk hebben ze het zelf bepaald. Dat is niet netjes.”

De studenten voelen zich nu door Duwo wederom flink in de kou gezet. Van Ooijen: “Een vergoeding op basis van de warmtewet zit er voor ons niet in, want Duwo is een stichting en die vallen buiten die wet. We hebben wel een voorstel gedaan aan Duwo gebaseerd op een compensatieregeling die ze met bewoners van een wooncomplex in Delft hadden afgesproken, maar daarop werden we uitgelachen.”

Volgens Duwo was er in Delft destijds sprake van een ‘onveilige situatie en een advies om het complex te verlaten’. “Daardoor is de problematiek niet vergelijkbaar met die van de Kees Broekmanstraat.”

Rechter

Inmiddels zijn de studenten begonnen met het verzamelen van alle klachten die sinds de oplevering zijn ingediend. Hiermee willen ze bij de rechter aantonen dat de problemen niet alleen van dit jaar zijn en een hogere compensatie daarom op zijn plaats is.

Duwo betreurt de gang van zaken en zou een gang naar de rechter ‘jammer vinden’. “We denken dat we een goede compensatieregeling hebben afgesproken, maar wanneer huurders het niet eens zijn met een centraal afgesproken regeling, hebben zij natuurlijk die mogelijkheid.”