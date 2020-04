Studenten: ‘Wij zijn ook een huishouden’

Studentencampus Uilenstede. Beeld Sanne Zurné

Het Openbaar Ministerie besloot eerder dat studentenhuizen niet binnen die regeling vallen en bewoners dus afstand van elkaar moeten houden. Donderdagavond kregen 17 studenten van studentenflat Uilenstede in Amstelveen een boete omdat ze buiten met elkaar aan een lange tafel zaten te eten.

Volgens de politie hebben agenten de studenten meerdere malen gewaarschuwd voordat ze de boetes à 390 euro uitdeelden.

De oproep is ondertekend door de Vereniging Bewoners Uilenstede (VBU), de Amsterdamse studentenunie ASVA en de Studentenbond SRVU. “We willen dat een unit wordt aangemerkt als huishouden. Daar wonen ongeveer 14 mensen,” zegt Emiel Wegman van de VBU.

“Omdat we ons nu aan de coronamaatregelen moeten houden, kunnen we niet met meer dan 3 mensen tegelijk koken. Ook delen we de badkamer. Het is voor ons hartstikke lastig dat we niet worden aangemerkt als huishouden.”