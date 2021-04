Studenten Uilenstede in de ban van bierkrattendief

Uilenstede Beeld Shutterstock

Ze is er nog steeds een beetje boos over. Niet eens zozeer vanwege het geld, maar gewoon omdat iemand het lef had om zomaar haar spullen mee te nemen. “Terwijl ik gewoon thuis was, hè,” zegt Bakker. “Dat geeft dan toch een wat onveilig gevoel.”

De studente woont op de begane grond van een studentencomplex op Uilenstede. Het kratje bier dat afgelopen zondag gestolen werd, had ze even daarvoor bij de achterdeur gezet om af te koelen. Bakker: “Het stond zelfs op een beschutte plek, vanaf de doorgaande weg was het niet eens te zien.”

Kennelijk was het tóch iemand opgevallen, want nog geen uur later stapte een onbekende man van z’n fiets, griste het kratje weg en vertrok. “Ik ben meteen op m'n blote voeten naar buiten gerend,” vertelt de studente. “Ik riep dat hij terug moest komen, dat het mijn bier was en nog iets van vuile hond ofzo, maar hij fietste gewoon door.”

Eenmaal terug in haar kamer bleek een oplettende buurman foto’s te hebben gemaakt van de bierkrattendief. Bakker besloot ze te delen in een besloten Facebookgroep van Uilenstede in de hoop dat andere studenten de dader zouden herkennen en hem zouden overtuigen om het bier terug te geven.

Reacties

Tot haar verbazing stroomden de reacties snel binnen. Bakker bleek namelijk niet de enige bewoner die recent met een bierkrattendief te maken heeft gehad. Een jongen zei de man op de foto’s te herkennen als de dief die ook hem had bestolen. Maar een naam en rugnummer heeft de bierkrattendief vooralsnog niet.

“Ik denk nu dat het misschien geen student is, maar iemand die weinig geld heeft en daarom steelt,” zegt Bakker. “Anders had iemand hem nu wel herkend.” Wat ze zou doen als de dader zich alsnog meldt? “Ik zou gewoon een berichtje sturen en zeggen dat ik nu aangifte kan doen, en hij het risico loopt om een boete of zelfs gevangenisstraf te krijgen, óf dat hij mij een kratje kan komen brengen. Dan is het verder wel goed.”